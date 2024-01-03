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石化業者提兩大因素 建請政府暫緩徵收碳費

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
主要國家對於石化業排碳收費概況。業者提供／照
主要國家對於石化業排碳收費概況。業者提供／照

隨碳權交易所正式啟動，國內碳費徵收箭在弦上，面對排碳有價壓力下，石化業者提兩大因素，建請政府暫緩徵收碳費。首先是主要競爭國家皆未針對石化產品徵收碳費，若是僅台灣業者徵收，恐失市場競爭力；其次是體恤企業經營困境，在面臨中國大陸取消ECFA中12項石化產品關稅優惠，未來台灣石化業經營將更為艱困，若再加上高額碳費，石化業恐虧損加劇。

石化業者表示，歐盟碳邊境關稅（CBAM）並未將石化產品納入，同時大陸及日本也皆未對石化業課徵碳費；韓國也僅對超過五年核配量之企業，要求購買碳權抵換。面對主要競爭國家皆未針對石化產品徵收碳費，若是僅台灣先徵收碳費，將不利於台灣業者在國際市場上競爭。

其次，台灣業者受限各項貿易障礙，特別是日、韓及東協等競爭國家紛紛加入RCEP及CPTPP等國際經貿組織，而台灣卻被排除在外，且近期大陸已取消ECFA中12項石化產品關稅優惠，未來若被全部取消，將嚴重削弱台灣石化業的國際競爭力。

石化業者指出，近年石化產業遭遇前所未見之全球景氣低迷，石化業2023年前三季獲利大多出現嚴重衰退。此外，國際機構普遍預測2024年經濟成長率將不如2023年，尤其中國大陸石化產能大幅提昇，已嚴重供過於求，未來台灣石化業的經營將更為艱困。若再加上高額碳費，石化業虧損將會加劇。因此，建請政府體恤企業經營困境，暫緩徵收碳費。

石化業者亦表示，石化產業對經濟的貢獻，是以支援並帶動其他相關產業發展為主，石化產業的關聯性很廣，包括傳統、電子資訊、高科技產業及綠能產業，從民生工業到高科技產業所用的材料許多來自石化產業，製造半導體的原材料中，石化相關製品佔材料比重達6成以上。據統計，石化產業鏈透過直接、間接效果，每年對台灣GDP的貢獻，約介於15%至18%之間。

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