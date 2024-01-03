影／首座室內公車充電站亮相 業者靠AI阻止火災
交通部宣布目標在2030年，市區公車必須全面電動化，各家業者卯足泉力加速設置充電站，全台首座室內公車充電站就此誕生。
這座位在信義區大樓地下停車場的充電站，一共設置7座充電樁，供應場內15台電動公車足夠電力。由於過去不少民眾擔心，電動車充電時若遇上機械故障，恐怕引起大火，加上這處充電站位在地下二樓，一旦發生火警後果恐怕不堪設想；業者為了保障場站內安全，特別運用AI辨識系統，只要系統感測出場站內有任何火光，系統就會發出警報聲響，並將影像同步傳送至所有人員，要大家趕緊前來救災。
雖說業者將電動樁設置在室內，看似能加速推動公車電動化進程，但大都會客運董事長李博文也坦言，目前全台20處場站內僅4座能設置充電站，原因就出在大多場站都是租賃場站，要拉設充電設備都會被拒絕，導致現有充電站仍不敷電動公車使用。他也藉機向中央及地方政府喊話，政府希望能聽到業者心聲。
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