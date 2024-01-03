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中石化攜手美而快集團 深耕高雄活絡亞灣發展

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
中石化高雄市前鎮區特貿五A示意圖。中石化提供／圖
中石化高雄市前鎮區特貿五A示意圖。中石化提供／圖

中石化（1314）今（3）日與美而快國際股份有限公司簽約，出租高雄市前鎮區特貿五A近3,000坪，供其做為全台最大的品牌旗艦店使用。中石化指出，美而快為台灣本土服飾企業，期許透過本次強強聯手，繼續深耕於高雄、並加速亞灣發展。

中石化表示，考量美而快公司為台灣本土服飾企業，品牌包括PAZZO、MEIER.Q...等，形象良好，期許透過本次強強聯手，繼續深耕於高雄，相信結合市府近年來對亞灣區之用心規劃，未來美而快公司一定能成功打造出極具吸引力的品牌旗艦店，並與周邊購物中心及百貨量販，共同帶動其他特貿五A土地之招商，並加速亞灣發展。

中石化在高雄亞灣區，除前述特貿五A土地外，另在一心一路尚有特貿六土地，是亞灣區內可全規劃住宅產品之土地使用分區，在2023年11月處分1筆土地後，尚有近7,000坪面積土地，未來亦會視情況持續進行資產活化，創造股東長期價值。

中石化近年來持續拓展佈局「石化本業」及「土地開發」雙主軸事業體，在「土地開發」部分，除鼎越開發正積極進行京華廣場商辦外，在高雄亞灣區共有3.6萬坪特貿五A土地。結合高雄市政府的指導，以多元活化、永續發展為主要目標，除進行綠美化外，並委託戴德梁行積極進行招商作業。

中石化從1969年起開始石化業的發展，參與了過去台灣經濟起飛，近年來積極推動綠色轉型，持續在石化本業中求突破發展；而在近年力推之土地開發部分，中石化表示，亞洲新灣區發展至今，市地重劃工作皆已陸續完成，近期再加上高雄市政府聯手中央在高雄軟體園區推動「亞灣5GAIoT創新園區」計畫，及特貿三開發案，更帶動星級旅館、大型購物商場等商業設施紛紛前進亞洲新灣區。屆時亞洲新灣區將成為高雄城市轉型的一個重要引擎，值此關鍵時刻，中石化將會響應高雄市政府政策，積極活化土地，並持續以綠能減碳永續經營為目標，帶給高雄市更好的發展。

中石化 綠美化 商辦

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