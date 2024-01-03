2024年房市會好？顏炳立：會熱是假的、再漲是虛的

2023年房市多空對峙，那2024年房市發展如何？戴德梁行董事總經理顏炳立今（3）日表示，今年房市處於「回憶、盤整、觀望、修正」，量、價、買氣會呈現「縮、緩、弱」態勢，不要認為房價還會創高，都是總價掩蓋單價，龍年是「龍蛇爭鋒、三輪假裝五輪」，房市會熱是假的，會再漲是虛的，若以一首歌形容2024年市場就是「舊情綿綿」。

顏炳立指出，今年房市是量再縮、價緩跌、買氣弱，而賣方等人，買方等價，若以區域來看，蛋黃區仍是「飛龍在天」，只要產品合理價，會有少量成交；蛋白區則是「地蛇難升」，產品滿街跑，合理價成交時間拉長，價緩修，成交時間會快些。

房價方面，現在是「餌不對，連魚都不會咬餌了！」因為各類產品的天花板價早在2022已經到頂，儘管2023年仍看到部分個案再創高價，但其實都是總價掩蓋單價，是「虛的」，2024年房價硬撐，住宅產品大變小，房市得有利多題材才會滾量，像甚至有看到建商上千坪的土地，都不推70坪以上大坪數產品，都是改推小坪數。

今年預售市場上則有五大重點，包括重行銷、變產品、低門檻、拚去化、保金流，顏炳立表示，建商在今年會更著重廣告行銷，且把產品由大面積的轉為小面積，甚至主流產品會是15-20坪，為的就是要拚去化速度快，確保金流穩定。

顏炳立指出，2024年房起消受受創，土地需求變緩不追價，量再縮，合建危老都更，會由積極轉為趨緩，主要是因為造價、條件皆已改變，許多地主建商以拖待變，開發投資會變謹慎。

2024年六都地段好、面積大、商、住、工、土地，價格皆從天花板價往下修，量、價，買氣不再創高、價跌才會見量，顏炳立強調，很多人說房價沒跌，但事實是過去一年你買的房子，若今年用一樣價錢來賣，就是很難賣出去，所以房價沒跌是你心裡自己覺得沒跌。

土地市場方面，蛋黃區只剩內褲布料，價仍堅挺，蛋白區西裝布料，價修仍有市場，價修5％會見量，土地市場仍有買氣，不悲觀。

六都辦公市場方面，租賃、買賣市場，新需求會產生，量、價、買氣皆活絡，蛋黃區價穩、蛋白區價修10％才見量；店面市場方面，租金回溫，但難回復高峰，價降依舊無量，投報過3％仍沒買氣。

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