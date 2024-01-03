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2024台灣燈會2月24日在台南開燈 主燈暨小提燈結合科技與創意讓您好看

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
交通部觀光署今日對外揭開主燈「龍來台灣」的神秘面紗，並對外公開大小朋友都喜愛的小提燈「小龍包」。記者楊文琪/攝影
交通部觀光署今日對外揭開主燈「龍來台灣」的神秘面紗，並對外公開大小朋友都喜愛的小提燈「小龍包」。記者楊文琪/攝影

「2024台灣燈會」將於今年2月24日至3月10日於台南市「高鐵燈區」及「安平燈區」正式點亮，交通部觀光署今日對外揭開主燈「龍來台灣」的神秘面紗，並對外公開大小朋友都喜愛的小提燈「小龍包」。由於這是疫後也是今年度第一個大型的觀光活動，預估參觀人次可突破千萬。

出席主燈和小提燈發表記者會的交通部長王國材表示，台灣燈會時隔16年重返台南，讓大家看見台南16年來的持續進步發展，台南不僅止滿足於過去的古都榮耀，作為台灣曾經的歷史門戶與開端，更是未來綠能潮流的領航者，帶動創新產業的環境，經濟科技成長、文化多元，打造傳統與現代和諧並存的古老城市。今年台灣燈會將在臺南舉辦，讓大家看見台南充滿文化底蘊與科技創新面貌的古都形象。

台灣燈會邁入第35屆，主燈設置於台南「高鐵燈區」，名為「龍來台灣」，是由中華民俗藝術基金會董事長林明德及中研院院士李豐楙共同命名，結合易經乾卦與民俗禮儀祝禱元素，更隱含龍年主燈對台南400年致敬之意，並體現台灣燈會揚名國際，歡迎國際旅客攏來台灣的期待。

今年主燈由知名藝術家彭力真總監操刀設計與製作，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，主燈龍型主體高度18公尺，含底座總高度達22公尺，是一座壯碩雄偉結合具象與抽象的立體內發光大型燈籠，塑造主燈氣勢非凡的王者之風，彰顯台灣燈會在台南的榮耀。

彭力真介紹主燈設計時補充說，2024燈會主辦地台南市享有舉世聞名的太陽能光電產業，此次主燈邀請台南大學綠能科技學系傅耀賢博士及其研發團隊，將太陽能封裝材料EVA及永續綠能元素碳60之原子元素加入主燈造型創作中，充分體現燈會在臺南舉辦所展現的永續發展理念。

交通部觀光署署長周永暉表示，「2024台灣燈會」主燈除維持整體造型自轉一圈外，龍的左右前臂將配置機電控制軸承元件，使台灣燈會跨越過往主燈動態限制。同時，此次主燈的光源電力結合綠能與節能概念，採用太陽能發電科技，大幅降低大型燈籠作品的總用電量，將台灣燈會打造成一座大型環境教育場所，具有寓教於樂的意義，歡迎大小朋友和親子一起來燈會賞燈逛臺南。

至於每年最受小朋友期待的小提燈，今年是以生肖龍為主題，將龍變身為在身上的「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品或小玩具，龍身則變成長背帶，可頸掛、側背或斜背，更可成為搭配造型的亮眼配件。小提燈另一個有趣的設計，則是在龍嘴內側的燈具上方，開了一個硬幣大小的圓孔，閉起時燈具會塞住孔洞，等張開時上方的物品就會咕咚咕咚往下掉在龍嘴裡，除了當提燈使用外，還兼具玩具收藏的功能，讓小朋友玩得不亦樂乎。

「2024台灣燈會」將於今年2月24日（星期六）元宵節當日晚間正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，活動將璀璨延續至3月10日（星期日）晚間結束，觀光署邀請全國民眾相約到台南共襄盛舉，共度吉慶繽紛的元宵燈會。

小提燈今年以生肖龍為主題，將龍變身為在身上的「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品或小玩具，龍身則變成長背帶，可頸掛、側背或斜背，更可成為搭配造型的亮眼配件。記者楊文琪/攝影
小提燈今年以生肖龍為主題，將龍變身為在身上的「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品或小玩具，龍身則變成長背帶，可頸掛、側背或斜背，更可成為搭配造型的亮眼配件。記者楊文琪/攝影
「2024台灣燈會」將於今年2月24日至3月10日於台南市「高鐵燈區」及「安平燈區」正式點亮，交通部觀光署今日對外揭開主燈「龍來台灣」的神秘面紗。記者楊文琪/攝影
「2024台灣燈會」將於今年2月24日至3月10日於台南市「高鐵燈區」及「安平燈區」正式點亮，交通部觀光署今日對外揭開主燈「龍來台灣」的神秘面紗。記者楊文琪/攝影

台灣燈會 2024 太陽能發電

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