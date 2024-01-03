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國巨董座陳泰銘再出手！砸5.6億現金買第9戶文華苑

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
文華苑。聯合報系資料照
文華苑。聯合報系資料照

國巨董座陳泰銘再度出手買文華苑。據最新實價揭露，松山區指標豪宅「文華苑」，2023年11月成交一筆中樓層戶別，共350.12坪，總價5億6278萬元，換算每坪單價200萬元，買方為法人旭昌興企業，以無貸款買下，而旭昌興為陳泰銘的家族投資公司，這也是陳泰銘第9座文華苑。

另，對照歷史資料，前一手屋主在2016年以5億6590萬元買進，顯示賣家小幅讓價300多萬出售。

據資料，文華苑最大買方是陳泰銘及蔣東濬，過去兩人各有8戶，如今陳泰銘再買一戶，已達到9戶，9戶買進成本至少共逾48.8億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，《平均地權條例》修正案7月1日上路，私法人買受住宅須經許可，一般認為將打擊到豪宅市場買氣，不過下半年仍指標性豪宅，包括西華富邦和文華苑，都有法人買方，估計對於有長期持有規劃的法人而言，因有前例可循，今年仍會陸續出現法人購置豪宅的交易，也讓手邊仍有豪宅餘屋的建商稍微鬆一口氣。

《平均地權條例》修正案後，若因以下六種情況，法人經許可後得以購買住宅，包括合建、實施或參與都更危老，衛生福利機構場所或合作社購買供社員共同使用，一般法人可購買宿舍使用，但不可超過員工人數，或同一使用執照內五戶以上，規模出租經營使用。

台灣房屋集團趨勢中心觀察2023年台北200萬元豪宅交易，前11月共有9個社區入榜，已累計17筆交易，總銷金額約67.9億元，其中最高單價的是「One Park Taipei元利信義聯勤」兩戶，單價277萬元；總銷金額最多的是「松濤苑」，成交3戶，其中包含一戶親友間交易，總銷金額近14億元；另外，最新揭露的還有「潤泰敦峰」高樓層戶，6月成交約1.9億元、單價209.5萬元，共108.68坪，由自然人無貸款買下。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近期內需復甦，股市看俏，不少企業主或高資產族會將股利配息，轉向不動產做資產配置，尤其不少企業更將高端豪宅視為招待所或是經商交際的配備，因此不乏加購收藏，也有累積資產傳家的作用。

2023年前11月台北200萬豪宅交易狀況。資料來源／台灣房屋
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豪宅 陳泰銘 平均地權條例 國巨

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