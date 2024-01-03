台灣機車霸主 三陽連續第二年搶下龍頭寶座

「Only people living in hope can make a difference to the world」（只有生活在希望中的人，才能為世界帶來改變），TVBS前董事長張孝威的第五場個人音樂會，將在本周末開唱，他並希望能藉此，引起音樂會參與者的迴響。 這場音樂會主題是經典老歌「NELLA FANTASIA」（奇幻夢境），是由1986年英國老牌電影「教會」主題音樂重新編曲、填上義大利文歌詞後的經典作品，全球多位知名音樂人士都曾演唱過。面對全球社會動盪，詐騙之外、戰事不斷，張孝威特別選了這個主題，期待有一天，這個世界能如同歌詞所述一般，「我看見一個美好的世界，在那裡人人和睦相處誠摯待人，人們的心靈都自由自在，像那天上的白雲一樣，任意飛翔。」

2024-01-03 06:00