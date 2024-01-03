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台灣機車霸主 三陽連續第二年搶下龍頭寶座

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
三陽機車連續第二年搶下龍頭寶座。記者邱馨儀／攝影
三陽機車連續第二年搶下龍頭寶座。記者邱馨儀／攝影

2023年三陽（2206）以38.4%市佔率榮登台灣機車總市場冠軍寶座，這也是三陽繼去年之後的第二個冠軍年。

台灣機車市場12月單月戰報為三陽36,479（38.0% )、光陽34,013( 35.4% ) 、山葉 13,815 ( 14.4% ) 、gogoro  6,017（6.3%） ，總市場 96,086。2023全年累計三陽 334,589（38.4%）、光陽 267,217（30.7%）、山葉  138,803（15.9%）、gogoro 56,693（6.5%），總市場 870,620。

三陽公司表示，把握年度最後一波的汰舊換新補助熱潮，各廠牌紛紛推出超值的換購優惠，帶動整體市場的大幅成長，12月台灣機車總市場領牌高達96,086台，較11月新增9,811台。三陽以主攻全車系汰舊加碼3,000元+免等待交車服務，帶動12月銷售達36,479台，相較11月增加6,537台，佔12月全市場新增台數66.63%，以市佔率38%佳績，重新取回單月市佔率第一寶座。

三陽1-12月累積共銷售334,589台，較去年同期增加79,154台，年增率30.99%，2023年全年市佔率達38.4%，持續蟬聯年度銷售第一寶座。

三陽分析去年度全車系汰舊加碼3,000元，滿足不同顧客群的換購需求，國民車系列的 WOO、活力、全新迪爵銷售長紅，較前月成長38% 。時尚流行的 CLBCU、Fiddle 車系較前月成長24% 。運動性能的 JET 車系、DRG、MMBCU 較前月成長12%。在平價、時尚、運動等三大車系業績銷售成長加持下，三陽在12月重登銷售榜首，穩居2023年全年銷售冠軍。

即使政府汰舊補助2,000元活動已於2023年底結束，三陽汰舊補助不停歇，2024年初持續加碼2,000元補助，推出國民車迪爵汰舊換新最高補助23,800元活動。

2024 三陽 國民

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