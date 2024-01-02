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今年最受注目百貨！日本三井不動產預定下半年開出南港LaLaport

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
LaLaport帶來純正日系購物中心的體驗，此為2023年開出的台中LaLaport。圖／三井不動產提供
LaLaport帶來純正日系購物中心的體驗，此為2023年開出的台中LaLaport。圖／三井不動產提供

日本三井複合式商場南港LaLaport，預定2024年下半年開出，因屬於大型區域型購物商場，又主打台灣少見的純正日系購物中心，將可能撼動鄰近的大直百貨市場。

百貨業者分析，百貨多已插旗市中心精華區，因此從傳統的市中心精華區，逐步變成軌道型、區域型、複合型的百貨，像是前進南港科技園區的大型購物中心南港LaLaport，預定在2024年下半年開出，一旦開幕，將是台北市第一家LaLaport，也是全台第二家LaLaport，備受百貨注目。

南港LaLaport主打日式百貨商場，坪數規劃為5萬坪，總樓層為地下一樓至地上六樓，預計將引進250間物販和餐廳。百貨業者分析，南港LaLaport未來開出，屬於區域型購物商場，將很可能磁吸大直和內湖客群，甚至威脅到大直百貨市場，包括美麗華、NOKE忠泰樂生活。

北部除了南港LaLaport備受注目之外，2024年5月將進駐大巨蛋的SOGO CITY D區14家餐廳會先開幕，有許多全台首店和台北首店，還會有24小時營運的餐廳，並有全新話題餐飲。

不光北部將持續開出百貨，中南部百貨也將遍地開花，尤其進駐空白區。主打美式Outlet的華泰名品城第二家將落腳嘉義，第一期開發預計於2028年營運，土地面積近3萬坪，將規劃2至3層樓Outlet，以及餐飲、休閒娛樂。台南三井Outlet二期預計2024年動工，占地千坪，將引進60家品牌進駐，預定2025年完工。

另外，近期宣布進駐南山台南廣場的新光三越，將涵蓋地上一樓至五樓，超過萬坪空間，此為東帝士舊址，將於2025年開幕；而日本三井在台第3家LaLaport則落腳高雄鳳山，將在2026年開幕，專家提到，因鳳山為高雄捷運最密集的區域之一，又鄰近交流道，交通便利，有望成為高雄最強吸客百貨。

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