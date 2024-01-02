王品設營運長 快食尚群總李威進挾這兩大戰功升任

王品（2727）今（2）日公告，為強化公司管理及提升整體營運競爭力，組織調整新增營運長一職，並由「泛中餐」事業群總經理李威進接任。王品表示，李威進在2020年接下「泛中餐」事業群總經理，帶領3大中餐品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾台式小館」全力衝刺，表現出色，2022年再兼任「快時尚」事業群總經理，旗下有「石二鍋」、「12MINI」為集團帶來穩定的現金流，兩大事業群合計全台分店數超過120家。

王品台灣事業群設有五大事業群，包括精緻餐飲、休閒餐飲、火鍋、泛中餐與快食尚，並設有四個群總，其中，李威進一人就負責兩大事業群，由於泛中餐事業群在疫情期間最為艱難，卻仍挺過疫情考驗，維持獲利，而「快時尚」的兩大鍋物品牌更肩負起快速拓點的使命，「石二鍋」、「12MINI」在2023年合計展店13家，「石二鍋」可望成為王品首個家數破百的品牌，也是王品成功踏入平價市場的關鍵品牌。

王品過去亦曾設立過營運長之職，不過，自員工編號006的王品開業元老曹原彰在2018年3月退休後，就不再設置營運長職位。曹原彰同時也是「石二鍋」的品牌創辦人，如今由負責「石二鍋」品牌的李威進接任營運長，多少也有傳承的意味。

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