房價會跌？三黨總統候選人政見都打房 業者：不太可能降
總統大選投票日在即，不動產代銷經紀商業同業公會全國聯合會理事長、萬群地產董事長謝坤成認為，三黨總統候選人政見幾乎都是打房，讓民眾有對房價下修的期待，但事實上地價、工料、物價等上漲，大選前不提國內2025年課碳稅，未來課碳稅營建成本增加15%到20%才是關鍵，房價不會軟化，房價要降「不太可能」。
台中豪墅建商、精湛建設總經理陳志聲也認為，建商面對國內2025年課碳稅，建商所有主要成本，鋼筋、水泥、磁磚、玻璃、鋁門窗等都是要繳高耗能碳稅的主要供應商，營建成本約上漲15%，建商預期營建成本大幅增加，怎麼會賤賣？應會等碳稅後反映成本再出售，所以房價要降可能性太低了。
謝坤成說，民眾喜歡比較20年與現在的房價，但20年前透天營造成本，發包1坪是3.4萬元，現在變成21萬元，整整漲了7倍，即使是大樓，以25層樓來說，1坪也要18萬元。
謝坤成認為，政府為了解決居住正義，政策面集中在想把房價打下來，但卻不願承認、不願接受真正的居住正義，應該要是每個人都有好房住，政府應仿效新加坡，興建五星級社宅，把社宅蓋得比建商的建案還好，並提供合理數量及租金，這才是真正的居住正義。
謝坤成認為，總統大選後，囤房稅2.0今年七月上路，還有明年課碳稅，房價勢必再度攀漲，讓建設公司壓力很大。未來低首付、優付的預售屋繳款方式將成趨勢，建商為了拚銷售率，不願手上留下餘屋。至於價格肯定不會降價，可能會改送東西。
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