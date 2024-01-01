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業者看好今年車市 不比去年差

聯合報／ 記者林海／台北報導

為期五天的台北車展今天畫下句點，受到行銷策略、消費型態改變，歐系品牌也不捧場，雖然有新能源的話題加持，但暌違四年的台北車展規模仍是史上最小，過去百花齊放的盛況很難再出現。雖然今年車展聲勢不如以往，車商仍看好今年車市應不會比去年差。

台北車展原本是兩年一度，各大車廠展示新車的重要舞台，但因為疫情停辦一次，直到去年底才恢復舉辦，車展期間共有超過一一○輛車款、廿個品牌展出，但是與二○一九年長達九天的展期，展區涵蓋南港展覽館一樓、四樓共兩樓層，展出車輛三百款、參展廠商卅家相比，規模小了許多。

業者表示，此次車展歐系品牌幾乎都沒有參展，少數品牌也只是經銷商，主要是歐系品牌認為參展效益不高，在預算分配上，已經不再往車展傾斜，這不只是單一現象，而是各大車展都在發生。

不過，今年台北車展加入了新能源元素，裕日車就首次展出NISSAN ARIYA新世代電動休旅，和泰車也展出氫能巴士「H2 City Gold」，還是為台北車展增添些許話題性。

雖然車展聲勢不如以往，加上去年車市大好，掛牌數超過四十七點五萬輛，是否代表今年車市盛況難再？對此，車市龍頭和泰表示，去年車市好，有部分是因為疫情期間的訂單遞延，今年雖然遞延因素不會那麼明顯，只是車市也沒有疫情因素，回歸正常軌道後，並不悲觀看待。

裕日車則指出，去年車市表現亮眼，的確有遞延訂單的因素在，如果排除的話，預估今年車市總掛牌數大約在四十五萬至四十六萬輛左右，跟去年相差不遠，比疫情前好。

車展 品牌 疫情

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