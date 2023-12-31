經濟選書／AI科學家 展開新視界之旅

「猿猴」？我的老天啊。

這是Flickr（隸屬於Yahoo的圖片託管服務）在2015年5月自動生成的標註，但標註的是56歲黑人男子威廉的黑白肖像照。民眾之間迅速掀起一場義憤，但這還只是Flickr新技術一連串錯誤的開端，像是後續曾把一張達浩（Dachau）集中營大門的照片標成「叢林健身房」，也曾再一次把人標成「猿猴」，只不過這次是一名臉上塗著彩色粉末的白人女性。

出錯的不只有Yahoo；時至6月，Google的Google相簿也惹出類似的爭議，把兩位黑人青少年標成「大猩猩」。短短幾周，原本殆無疑義的圖像分類成功故事，忽然變得有點一言難盡。

就算是我們這些沒在惹議公司上班的人，也很難不覺得有點愧疚。那些錯誤絕非出於惡意，但這麼說實在算不上安慰，因為如此一來，可見問題更令人不安：錯誤起因包括了資料集不夠多樣化（包括ImageNet在內），演算法並未經過充分測試，以及決策過程值得質疑。

如果網際網路上的日常生活景象主要就是白人、西方人、還通常為男性，我們得到的技術也就很難用來了解其他類型的人。

這無可避免地導致記者兼評論員克拉克（Jack Clark）所謂AI「男山男海」（Sea of Dudes）的問題：科技行業的組成不夠多元、缺乏代表性，使得演算法在無意之間出現了偏見，只要遇上非白人、非男性使用者，就表現不佳。

克拉克的文章於2016年發表在《彭博商業周刊》，後續也有愈來愈多人加入對話，共同討論AI如何一念為善（支持殘疾人士、追蹤森林遭到砍伐摧毀的情形，以多種新的方式保護人類生命），但也可能一念為惡。

我回想起當初還在辛苦打造ImageNet的那些年，就算是當時那些最具創意、即興揮灑的我們，基本上也對這樣的問題一無所知。

十年前，在Google與維基百科的組織下，關於這個世界的內容爆炸般成長，似乎打開了一扇窗，讓人可以望見人類生活最真實的面貌，而不只是像電視或報紙那些傳統媒體狹隘地匆匆一瞥。

當然，在某種程度上，Google與維基百科確實達到了這樣的效果。然而，雖然這樣呈現的面貌極其生動、我們也對此深懷期許，但這樣看到的景象與真正完整的全貌卻還有很大的距離。

這是個我們早就該面對的問題，但光是像這樣的對話，還不足以讓我心裡的工程師覺得滿意。雖然當中的問題顯然有一大部分在於資料集不夠平衡，但也還有其他無數因素得加以考慮。演算法的模型呢？受到這些資料影響的演算法當中，是否還隱藏著尚未發現的架構弱點？用來輔助訓練過程的學習技巧，會不會也有問題？目前看來，不僅問題的數量比答案更多，比例還愈來愈不平衡。

這些問題也沉甸甸地壓在魯薩科夫絲基的心頭上。在這個男性占絕大多數的領域裡，我們兩個身為相對少數的女性，多年來可說是惺惺相惜，對於女性做AI研究這件事，種種不愉快的體驗也極為相似。等到2010年代中期，她實在覺得受夠了，決定要不做點什麼，要不就徹底離開學術界。她最後選擇了前者，而我們也決定攜手合作。

（摘自《AI科學家李飛飛的視界之旅》，天下文化出版）

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