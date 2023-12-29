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排隊名店鄧師傅推早鳥預購 龍年豐盛功夫年菜輕鬆上桌

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
排隊名店鄧師傅推早鳥預購，龍年豐盛功夫年菜輕鬆上桌。記者林政鋒攝影
排隊名店鄧師傅推早鳥預購，龍年豐盛功夫年菜輕鬆上桌。記者林政鋒攝影

高雄排隊名店鄧師傅29日推出年菜早鳥預購，透過嶄新技術將傳承40餘年的道地功夫菜餚簡易化，以「再現功夫菜」的冷凍調理包型式，要讓顧客在家簡易復熱，也能吃到功夫手藝美味，引起市場矚目。

漢來飯店總經理林子寬說，鄧師傅功夫菜是高雄相當知名連鎖餐廳，每天用餐時間都見到排隊人龍，廣受外食族歡迎。

鄧師傅執行長鄧至佑指出，長年來年菜銷售榜單上名列前茅商品，除了一直深受饕客喜愛熱銷豬腳、蹄膀，「大四喜（瑤柱獅子頭）」外，手工摔打的獅子頭，搭配香菇、干貝、大白菜小火煨煮，堪稱山珍海味完美結合；去年熱銷提早完售的「蔥㸆鯽魚」，需經過炸蒸滷等繁複耗時製程，加上飽滿的魚卵香腴糯綿，深受顧客記憶深刻，在今年開賣再次銷售衝上前五名，另外，宴席羹湯「鮑魚海皇羹」都是顧客必備年節餐點。

鄧師傅廚藝總監鄧至廷表示，提供豐富多樣、創新菜色一直鄧師傅功夫菜的特色，更思考如何將宴席文化跟美食完整地復刻到每一個家庭中，於今年推了出開胃前菜為主的「吉祥如意大四拼」，包含傳統手工藝的梅干扣杏鮑菇，皆由師傅親手片下，倒入以梅干、烤麩為主的底料，待商品完成後再倒扣出來進行真空包裝並冷凍，另外貼心附上一包醬汁，讓消費者回家後可以簡單複製出一道手路菜。

而喜歡宴席菜的粉絲，也不能錯過復刻辦桌菜餚的傳統油淋雞，以薑、青蔥為主要調味的廣東大菜「薑蔥油淋雞」、傳統宜蘭地道辦桌菜餚「鮮蝦西魯肉」、充滿川蜀地區的水煮牛等。另外，別於年節以油飯或是米糕之類的年菜主食，採用了宜蘭外海的小卷，搭配烤過後的紫菜、蝦米等，所製成一道充滿海味的「頂級小卷紫菜炊飯」，簡單復熱，在家中可以輕鬆復熱，完美上菜，讓美味能輕鬆到府，品質則由鄧師傅把關，陪您渡過一個吉祥龍年。

此外，今年特別為蔬食者研發素食年菜「蔬喜個人饗宴組」，分別為麻油野菇炊飯、臻品佛跳牆、翡翠雪餘娃娃菜、梅干扣杏鮑菇、蔬食油燜筍及紅棗核桃酪，內含六道素食年菜，餐點品項豐富，簡易覆熱用餐便利，是蔬食者最佳首選。更重要的是，家人之間不需要互相配合選擇年菜的葷素而屈就，今年年節在家輕鬆料理，與家人共度溫馨美好的圍爐饗宴。

即日起至1/8，早鳥預購可享消費滿3,600元免運福利之外，滿6,000元以上，訂單可再折抵300元，每2,000元多折抵100元，消費折抵無上限優惠。早選擇免煩惱且省荷包，吃美食過好年。

排隊名店鄧師傅推早鳥預購，龍年豐盛功夫年菜輕鬆上桌。記者林政鋒攝影
排隊名店鄧師傅推早鳥預購，龍年豐盛功夫年菜輕鬆上桌。記者林政鋒攝影
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年菜 消費 素食

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