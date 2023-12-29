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廣角鏡／電動車當道

聯合報／ 文／林海
記者曾學仁／攝影
記者曾學仁／攝影

走過疫情，台北車展暌違四年後昨天回歸，五天展期展示一一○輛車款，超過廿個品牌亮相。今年車展主題為「台北新車暨新能源車特展」，加入了新能源元素，各家車廠都展出電動車、油電車等車款。而為順應全球電動化車輛新世代到來，車展也增設充電設備服務專區。

車展 疫情 品牌

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