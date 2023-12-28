嗨完怎麼回家？55688推「跨年應援車隊」及全台跨年散場攻略
2024跨年夜將在週日登場，參加跨年活動的民眾在HIGH完後，總要面對「如何順利回家？」的難題，55688集團了解民眾需求，旗下台灣大車隊（2640）在全台推出「跨年應援車隊」，讓民眾歡慶跨年後有便利的交通服務；為解決尖峰時段不易叫到車的情況，55688 APP近期推出的「優先叫車服務」可以幫助民眾更快找到合適車輛，不論是續攤或返家，都是你跨年夜最好的搭乘選擇。
台灣大車隊在台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮等跨年晚會地點設有搭車區，民眾可在指定區域輕鬆搭乘計程車。其中臺北市政府廣場「臺北最HIGH新年城」跨年活動，預計有超過十數萬人湧進現場，周邊自31日晚間7時至隔日凌晨3時進行交通管制。為方便民眾搭乘，台灣大車隊分別在忠孝東路五段與松山路口、仁愛路四段與安和路口、基隆路和松隆路口以及基隆路和樂利路口，設置計程車搭車區。
集團也宣布日前的聖誕「送愛特派車」活動，把車資與驚喜客製專車的10%營收捐贈給「中華民國快樂學習協會」與「台灣世界展望會」兩家公益團體，幫助弱勢與偏鄉小朋友。55688集團愛心響應「紅包傳愛」行動，將部分所得捐入平安紅包，支持國內遭受急難、意外、疾病的特殊景況家庭度過難關，提供生活及心靈上的關懷。
農曆年將至，民眾對居家清潔、車輛保修的需求增加，55688集團提供多項生活服務優惠幫民眾省荷包。1月1日起至2月底集團旗下金讚汽車保修「固特異輪胎旗艦店」安裝指定輪胎四條，贈送限量伸縮烘鞋機，更提供農曆年前免費18項愛車健診。
▪ 這商圈最快復甦！北市店租破萬元店面年增3倍 專家：最糟時間已過
▪ 新竹市公告土地現值、公告地價出爐 新「地王」在這
▪ 高雄社宅戶數全台居冠 陳其邁自豪：不似台北租屋像鴿子房
▪ 高市113公告土地現值地價微調漲 大遠百連11年蟬聯地王
▪ 一位難求！北市僅44%建案有平面車位 桃園最便宜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言