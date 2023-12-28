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嗨完怎麼回家？55688推「跨年應援車隊」及全台跨年散場攻略

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
即日起至明年2月7日間，55688會員於生活大管家官網訂購居家清潔服務，就有機會抽中免費清潔1次，加購項目超過1,000元再享一次抽獎資格。業者提供
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2024跨年夜將在週日登場，參加跨年活動的民眾在HIGH完後，總要面對「如何順利回家？」的難題，55688集團了解民眾需求，旗下台灣大車隊（2640）在全台推出「跨年應援車隊」，讓民眾歡慶跨年後有便利的交通服務；為解決尖峰時段不易叫到車的情況，55688 APP近期推出的「優先叫車服務」可以幫助民眾更快找到合適車輛，不論是續攤或返家，都是你跨年夜最好的搭乘選擇。

　　台灣大車隊在台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮等跨年晚會地點設有搭車區，民眾可在指定區域輕鬆搭乘計程車。其中臺北市政府廣場「臺北最HIGH新年城」跨年活動，預計有超過十數萬人湧進現場，周邊自31日晚間7時至隔日凌晨3時進行交通管制。為方便民眾搭乘，台灣大車隊分別在忠孝東路五段與松山路口、仁愛路四段與安和路口、基隆路和松隆路口以及基隆路和樂利路口，設置計程車搭車區。

　　集團也宣布日前的聖誕「送愛特派車」活動，把車資與驚喜客製專車的10%營收捐贈給「中華民國快樂學習協會」與「台灣世界展望會」兩家公益團體，幫助弱勢與偏鄉小朋友。55688集團愛心響應「紅包傳愛」行動，將部分所得捐入平安紅包，支持國內遭受急難、意外、疾病的特殊景況家庭度過難關，提供生活及心靈上的關懷。

　　農曆年將至，民眾對居家清潔、車輛保修的需求增加，55688集團提供多項生活服務優惠幫民眾省荷包。1月1日起至2月底集團旗下金讚汽車保修「固特異輪胎旗艦店」安裝指定輪胎四條，贈送限量伸縮烘鞋機，更提供農曆年前免費18項愛車健診。

「送愛特派車」的慈善捐款將捐給NGO組織，以幫助偏鄉、弱勢的孩子。（圖左為台灣大車隊營運長周恆倫，圖右為中華民國快樂學習協會秘書長魏毓珊。)業者提供
「送愛特派車」的慈善捐款將捐給NGO組織，以幫助偏鄉、弱勢的孩子。（圖左為台灣大車隊營運長周恆倫，圖右為中華民國快樂學習協會秘書長魏毓珊。)業者提供
2024全台跨年，55688「跨年應援車隊」搭車散場攻略。業者提供
2024全台跨年，55688「跨年應援車隊」搭車散場攻略。業者提供
1月1日起至2月底集團旗下金讚汽車保修「固特異輪胎旗艦店」安裝指定輪胎四條，贈送限量伸縮烘鞋機，更提供農曆年前免費18項愛車健診。業者提供
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跨年晚會 計程車 叫車服務

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