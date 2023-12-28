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這商圈最快復甦！北市店租破萬元店面年增3倍 專家：觀光最糟時間已過

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
西門町商圈示意圖。記者朱曼寧／攝影
西門町商圈示意圖。記者朱曼寧／攝影

疫情常態化發展後，今年觀光市場明顯回溫，觀光類股指數一度大漲47%，店面市場也感受到內需消費增溫與國際觀光客回籠，今年北市單價萬元的店面實價揭露資料共有13筆，單價每坪超過1萬元，數量年增3倍，專家指出，反映觀光商圈的店面市場最糟糕的時間已過，若能回到過去一年千萬觀光客的年代，店面市場還有進一步回升的動能。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情後店面回升速度相當快，連空置已久的大型店面，也陸續順利出租，反應從小型店家到中大型的連鎖業都看好觀光復甦商機，卡位精華區的店面。

北市復甦腳步最快的就在西門町商圈中，也是今年實價單價租金萬元店面的聚落，統計西門町捷運站今年11月累計出站人次達202萬人次，年增23.6%，年成長率也高於士林夜市的劍潭站與東區的忠孝復興站。

統計北市今年單價萬元實價案例共13筆，有高達8筆位於西門町商圈，西門町商圈就佔了6成，最貴的一筆是成都路19號月租30萬元，備註有漲價調整機制，揭露112/09/01~114/08/31每月租金30萬元整，114/09/01~117/08/31每月租金32萬元整，若對比2019年該店面實價揭露28萬元來看，租金有回到疫情前的趨勢。

曾敬德表示，國際觀光客持續回流，明年政府也訂出1200萬觀光人次的目標，有利觀光業持續復甦，不過旅客組成已經有明顯改變，要多吸引一些高消費能力的旅客，店面市場才有重返榮耀的動能。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

觀光 疫情 消費 店面租金

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