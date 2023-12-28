王品首家韓式烤肉「金咕」插旗西門町 五年拚開12家店

韓式烤肉品牌再添新軍，王品（2727）旗下首間韓式烤肉品牌「金咕韓式原塊烤肉」於今（28）日在西門町商圈正式開幕，這也是王品集團今年第三個新品牌，主打國產豬五花三吃及全程代烤服務。王品休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，金咕是王品今年開出的第三個新品牌，同時是集團第四個燒肉品牌，看好百億規模的燒肉市場，預計5年內將展店11-12家。

王品新品牌「金咕」音類似韓文「친구 朋友」，首店進駐台北西門町鬧區，位在知名滷味「老天祿」旁的二、三樓，客席區約50坪，95個座位。今年前10個月超過79萬名國人前往韓國旅遊，是國人出國目的地第三名。根據市調發現，2022年台灣燒肉市場消費規模逾100億，日式燒肉約佔73%，韓式燒肉佔27%。

王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，隨著韓劇流行，韓式料理在台灣逐年成長，越來越受台灣消費者歡迎，而且到目前為止，韓式燒肉缺少連鎖規模和指標性品牌，顯示仍有發展空間。此外，國內燒肉市場持續成長，其中，又以韓式燒肉成長幅度最大，每年仍有20%的成長，因此看好金咕未來發展。

王品目前旗下燒肉品牌數達四個，規模共26間。吳憲政表示，鎖定高價市場的「最肉」近期調整營運型態，成效逐漸展現，客單價1400-1500元，明年將到台北展店，而「肉次方」目前有5家，明年預計開到9家店，將以中型店和大型店兩種型態展店。金咕則預計每年以1~2家的速度展店。旗下四大燒肉品牌目標搶下燒肉市場份額的三成，營業額目標要從目前的15億元，倍增到30億元。

若以休閒餐飲事業群來看，涵蓋燒肉和日韓菜系，共計八個品牌，目前餐廳數達92家，明年將突破百家，2024營業額目標看50億元。

「金咕韓式原塊烤肉」是王品集團第四個燒肉品牌，也是在西門商圈第五家門店，步行5分鐘距離內還有「肉次方燒肉放題」、「初瓦韓式料理」、「嚮辣和牛麻辣鍋」和「尬鍋台式潮鍋」，餐飲類別「五」花八門，瞄準年輕客群求新求變的需求。

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