台塑企業暨王詹樣公益信託協助改善社福機構照明環境

為幫助社福機構的孩子們生活環境能有足夠的照明，台塑企業暨王詹樣公益信託推動「社福機構照明改善計畫」，透過南亞光電幫助機構安裝新型LED省電燈具，大幅度改善了社福機構的生活環境，讓兒童、長輩、身心障礙者們能在安全的環境中快樂的生活。

台塑企業表示，2023年共協助14家機構更換3,735盞LED燈具，節電效益達65.9%；以每天點燈8小時計算，每年整體的用電量可由改善前81.6萬度，大幅減少為改善後的27.9萬度，節電達53.7萬度（節電效率65.9%），換算成碳排放量，每年由改善前404.11噸，大幅減少為改善後的138.02噸，共減碳約266.09萬噸，相當於節省0.69座大安森林公園一年的吸碳量。

王詹樣公益信託（創辦人：王永在）自2014年起，協助全台各地社福機構改善照明環境，截至2023年止，共協助259家機構更換37,698盞LED燈具，每年可節電490.2萬度、撙節電費1,620萬元，減少之碳排放量達2,427公噸，相當於節省6.27座大安森林公園一年的吸碳量。藉由照明環境改善節省龐大的電費，讓社福機構可安心將更多資源投入於照顧個案需求，提升整體服務效能與品質。

台塑（1301）創辦人王永在先生為紀念母親王詹樣，及延續母親回饋社會之美意，於2006年捐助成立王詹樣公益信託，長期致力於各種慈善事業，總裁王文淵先生接任主任委員後，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，依照社會發展需求，積極投入公益活動、關懷社會，除推動「社福機構照改善計畫」外，另設置「受暴家庭經濟協助(提供教育及生活補助)」、「兒少機構獎助學金(鼓勵學生提升學業成績與持續升學)」、「罕見疾病病友全方位照護計畫（提供罕見疾病病友醫療、生活急難、安養照護補助及獎助金）」及「體育贊助計畫(補助年輕有潛力選手出國參賽及到國外參加訓練營費用)」等公益項目，希望幫助社會上需要幫助的人，同時也期盼能拋磚引玉，吸引更多企業團體一起加入，共同做公益，讓社會更美好、更和諧。

另外，台塑企業總裁暨王詹樣公益信託主任委員王文淵先生更注意到社會毒品氾濫問題嚴重，從2006年起由王詹樣基金會（創辦人：王永慶、王永在）陸續在雲林第二監獄、台北監獄、高雄監獄辦理「彩虹計畫(毒癮愛滋收容人)」。因為成效良好，於2012年由王詹樣公益信託與雲林第二監獄及高雄監獄往前推動「向陽計畫(毒品犯收容人)」，並於2017年再擴大到台南監獄、花蓮監獄、高雄女子監獄。

兩項計畫以三管齊下的方式，開設生理衛教、心理輔導、技職訓練課程，幫助收容人戒除毒癮，並學習一技之長；同時辦理「家庭日」活動修補學員家庭關係。收容人出獄後，由個案管理師進行追蹤輔導，幫助他們順利回歸家庭及社會。累計超過4,200位學員結訓、其中有1,986位學員考取技職證照，投入經費超過1.6億元。目前兩年內因毒品案回監率從一般的60%~80%大幅降低至10%左右，執行成效非常良好。 彰化縣私立聖家啟智中心感謝王詹樣公益信託，改善照明度，提供舒適及安全的環境。台塑企業提供／照

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