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特斯拉三款熱銷電動車 現身2024台北車展

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
特斯拉車款現身。（記者邱馨儀／攝影）
特斯拉車款現身。（記者邱馨儀／攝影）

特斯拉Tesla）現身今日開展的【2024 台北新車暨新能源車特展】，以「放膽，做永續的夢」為題，展示目前台灣最熱銷的三款電動車 Model Y、Model S、Model X，更首次完整體現 Tesla 永續能源解決方案，包含家用儲能產品 Powerwall、第三代壁掛式充電座與台灣充電網絡規劃。

純電休旅車款 Model Y 成為今年前三季全球最暢銷休旅車，在台灣更是已連續十個月榮登電動車銷售冠軍，持續受到台灣消費者歡迎。專為安全設計的 Model Y 提供 Performance、Long Range 以及 RWD 後輪驅動三種版本，全車系皆標配超過 2,100 公升的儲物空間與 HEPA 空氣過濾系統，OTA 遠端軟體更新持續推送最新功能與娛樂系統，兼具生活樂趣與絕佳實用性。

Tesla 展區亦展示品牌熱門旗艦車款 Model S 與 Model X。轎跑車款 Model S 以極低阻力係數 0.208 Cd 著稱，是專為追求速度、耐力和續航力打造的車款。配備 5 至 7 人座的休旅車款 Model X 擁有 2,300 公斤拖曳能力與超過 2,600 公升的儲物空間，自動前車門加上標誌性的鷹翼後車門，提供駕駛與乘客最大實用性。

Model Y 休旅車 Tesla 車展 特斯拉 電動車

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