納智捷電動車宣布明年調漲10萬元 百萬元電動車將成往事
裕隆（2201）旗下納智捷電動車首波接單已近萬張訂單，明年元月即將開始交車。納智捷今（27）日宣布，純電休旅n7明年上半年預計交車8,000台，全年可望達成1.5萬台的交車。納智捷並公布新年度價格入門價上調10萬元，達109.9萬元，百萬元買到電動車至此已成為過去。
納智捷董事長左自生表示，為實現百萬元買到電動車的承諾，以五人純粹版99.9萬元接單。不過考量電動車的成本確實偏高，99.9萬元的電動車其實是不敷成本，新年度接單將入門價上調10 萬元，電動車即不致有虧本的問題。此舉也是為了感謝之前加入會員多時，還沒看到車就下單的客戶，新年度的入門售價上漲10萬元，另外2023年預購的會員則是加碼提供2萬元的回饋金。
納智捷的電動車n7銷售表現超出預估，目前的接單數已近萬台，納智捷原先已加入的會員有2.5萬人，2.5萬個會員已有近萬人下訂單，納智捷昨日所公布的新價格仍是以既有的會員為主，尚未開放一般大眾接單，預計要到明年第2季過後，納智捷再推新的會員專案才能獲得購車的資格。
在納智捷宣布n7售價之後，原先預期會有7,000張訂單，實際訂單數近萬張超出預期。由於數量規模可觀，交車成為納智捷進入電動車時代的重要關鍵，納智捷規劃上半年交車8,000台，全年估計將可達成1.5萬台的電動車交付，快速成為台灣電動車的重要供廠者。在此同時，裕隆集團已著手布建電動車相關的充電設施與網絡，除了明年第1季開始因為n7交車而挹注營收，電動車的完整生態系也是裕隆積極投入的重點。
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