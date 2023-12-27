怡和餐飲集團達成在台展店500家里程碑 雙品牌雄踞店數龍頭

怡和餐飲集團旗下旗艦雙品牌「肯德基」和「必勝客」近年積極迅速拓展，今（27）集團台灣第500家直營分店肯德基桃園新屋餐廳開幕，進一步鞏固為全台規模最大、門市最多的西式速食餐飲集團。

怡和餐飲集團執行長李龍基表示，怡和餐飲集團自1990年代起積極投資具潛力的台灣市場，經營旗艦雙品牌肯德基和必勝客，業務持續穩健增長。今年集團迅速擴展30多家分店，今日直營店數達到突破500家的重要里程碑，鞏固作為全台規模最大的西式速食餐飲集團地位，推動經濟增長，並創造就業機會。

集團第500家店舖選址為耕耘已久的桃園市，為區内餐飲布局的第60家店，為在地顧客提供更便利服務與餐飲。台灣肯德基一直領航速食的數位創新轉型，其突破傳統的產品與服務一直深受台灣大眾的喜愛與歡迎。

怡和餐飲集團在台灣現僱有11,300多名員工，今年雙品牌新增30多家分店，增添超過700個就業機會。

台灣肯德基總經理謝宜芳表示，肯德基的桃園新屋餐廳於今天隆重開幕，見證集團第500間分店啟航的重要時刻，並成為集團在桃園市第60間分店。

肯德基疫情期間率先推出業界首創零接觸外送、翻轉速食業營運模式的數位未來店、數位一條龍資源整合的外送共享中心、專業外送25分鐘美味到的服務等，以數位創新見稱，傲視同儕，未來將繼往開來領航速食業的數位創新。

此外，集團的旗艦雙品牌亦致力推動數位創新，雄踞台灣速食市場數位轉型先驅者的領導地位，其數位營收佔比高達近七成。雙品牌會員專享優惠PK雙饗卡APP，會員數突破500萬、銷售佔比近七成，在台灣速食餐飲集團中名列前茅。

台灣必勝客總經理梁家俊表示，日前必勝客恆春店也在台灣最南端拉開帷幕，使拓點規模成長至超過310家店，必勝客在台灣的門市服務覆蓋率達九成以上，作為門店數量顯著領先的領頭羊，將與台灣肯德基繼續並肩前行，不斷推陳出新，全方位的優化產品和服務、行銷或數位體驗，帶領行業變革的新趨勢。

必勝客洞悉台灣消費市場需求，透過社群聆聽了解消費者喜好、持續研發，推出限量且創造話題的創新口味比薩，配合策略性數位行銷，不但在網路上創造高度討論，也成為網路及會員訂單增長的至勝之道。

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