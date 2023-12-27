快訊

李善均靈堂曝光 29日出殯溫暖笑容無限追思

國三生遭割頸不治身亡 家屬傍晚帶遺體返校招魂

成功拔樁？訪義美工廠總經理高志明親自接待 趙少康這麼說

超前部署！TOYOTA汽車補修漆水性金油導入

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰汽車導入車門噴塗水性金油。TOYOTA提供
和泰汽車導入車門噴塗水性金油。TOYOTA提供

和泰（2207）集團用行動愛地球，隨空氣污染嚴重與環保意識不斷的提高，降低大氣污染物與揮發性有機物（Volatile Organic Compounds, VOC）排放成為重要的企業社會責任，TOYOTA成為全台第一家售後維修導入水性金油的車廠。

和泰集團早在2010年開始就領先業界，帶領全台TOYOTA服務廠使用水性色漆塗料維修；此次更進一步全面導入水性金油，成為全台第一家全面導入售後水性金油的車廠。

金油是汽車烤漆的最外一層，負責保護漆面與提高表面光澤度。過去市面上都是使用溶劑型的金油，而水性金油是一種無毒、低汙染的環保塗料，還具有良好的外觀，高光澤度，並通過原廠耐化學性、耐紫外線(UV)與浸水測試。

目前採用的水性金油符合業界耐刮傷、自體修護的標準，提供愛車漆面有更好的保護，且不會有噴塗油性金油後數日刺鼻的味道，同時也保護了車主。

水性金油相較於油性金油，在噴塗過程中揮發性有機溶劑逸散較少，且可使用清水代替揮發性有機溶劑來清洗噴槍等設備，大幅減少揮發性有機溶劑的接觸，可以減少對技術員的身體的傷害，同時也提升了員工滿意度。

自2021年1月起陸續開始使用，已在2023年10月完成全台TOYOTA板噴據點(81個服務廠)使用水性金油，大幅降低揮發性有機溶劑72.5%，預估2024年可以減少67,101公升揮發性有機溶劑排放，且水性金油噴槍清洗可以直接使用水，不需使用揮發性有機溶劑清洗，一年減少揮發性有機溶劑38,067公升的使用量，改善工作環境與降低有機溶劑盡一份心力，期望產生拋磚引玉，擴大對台灣環境保護的影響力。

車門噴塗水性金油導入可大幅降低揮發性有機溶劑。業者提供
車門噴塗水性金油導入可大幅降低揮發性有機溶劑。業者提供

光澤 環保 2024

延伸閱讀

巨人軍來台／巨人排最好陣容 監督掛保證：坂本、菅野都想來

台灣第4季新車安全評等出爐！Nissan Kicks奪5星、Toyota Yaris獲3星

TOYOTA台北新車暨新能源車特展 完整展車陣容曝光

【Daily Podcast】日本TOYOTA旗下的大發工業資料造假，暫停販售所有車款／南韓大學入學考「修能」提早響鈴收卷考生提告

相關新聞

全家與長榮空廚合資 超商首家專責生產義大利麵鮮食廠

全家（5903）強攻鮮食，基礎建設投資設廠再擴增，全家義大利麵品牌「uno pasta」業績連續三年成長，今年亦創下銷售...

損失3億元家樂福拚過年前營運 不對3人求償？家樂福這樣說

桃園中壢家樂福中原店本月初3位年輕人，以殺蟲劑與打火機於地下1樓賣場玩樂，導致全棟賣場火警，導致家樂福停業至今，且損失約...

高雄社宅戶數全台居冠 陳其邁自豪：不似台北租屋像鴿子房

國家住都中心在高雄小港興建的「山明安居」、「水秀安居」社宅今天動土，2案合計555戶，總經費達26億，高雄市長陳其邁說，...

今年你買房了嗎？回顧2023房市大事件「房價、繼承都創新高」

今年進入尾聲，回顧房市表現，仍有多項指標數據寫下新紀錄。信義房屋（9940）指出，今年移轉棟數量縮，但房價創下歷史新高，...

如何平息高房價怒火？不動產聯盟總會送政府這「解方」

中華民國不動產聯盟總會今(27)日舉行年終記者會表示，房市已降溫，未來新政府應鬆綁選擇性信用管制，另外為幫助政府平息無殼...

新聞法律四學者呼籲電視台正確開票 NCC將監看畫面

2024年1月13日將舉行總統大選與立委選舉，四名新聞傳播、法律學者，今（27）日聯合召開記者會指出，電視新聞台搶先中選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。