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新聞法律四學者呼籲電視台正確開票 NCC將監看畫面

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

2024年1月13日將舉行總統大選與立委選舉，四名新聞傳播、法律學者，今（27）日聯合召開記者會指出，電視新聞台搶先中選會的直播開票，是與新聞專業無關的收視率惡性競爭。呼籲電視媒體開票時應回歸正確報導，更不能出現灌票行為。國家通訊傳播委員會(NCC)則表示，開票當天將有人力監看各電視台畫面，希望電視台仍應以中選會公布數據為主，有違規者會以個案處理。

政治大學傳播學院教授、前NCC委員陳憶寧表示，電視台如果出現灌票行徑，就等於「散播不實資訊」，不但違反專業倫理，也可能造成社會動盪不安。陳憶寧表示，總統大選不僅是國內最大型的選舉，基於地緣政治，也是國際大事。為避免選後爭議，電視台以及網路媒體應依據中選會或其他可信的來源，提供觀眾判斷開票結果的真實性。

陳憶寧強調，灌票就是散布不實資訊。台灣過去的選舉報導中，曾發生過多次灌票案例，其中最為人知的是2004年總統大選。在位總統陳水扁作為民進黨候選人，與國民黨候選人連戰的票數一直接近。開票過程中，多家電視台都出現灌票的情況。20年後的2024年總統大選，各家電視台應記取教訓，不能再出現灌票行為。

包括政治大學傳播學院教授陳憶寧、陽明交通大學傳播與科技系教授陶振超、臺灣大學新聞研究所教授林照真、與中央研究院法律研究所研究員蘇彥圖四名學者共同指出，今年選舉情勢不明，電視台長期自行開票，歷年都有大小不一的錯誤，也引起灌票質疑。2004年的瘋狂灌票，是電視新聞史「最荒唐的一頁」，就連電視台從業人員也不想再提。

四名學者表示，即使電視台日後對於選舉開票作業更加謹慎，卻還是不斷有問題出現。就連2022年的九合一選舉，台北市長、屏東縣長選舉，仍然出現票數問題。根據NCC資料，民視新聞台在九合一大選當天，出現台北市長候選人陳時中的票數，比另一候選人蔣萬安還多。三立新聞台在自行開票時，兩名候選人周春米、蘇清泉的票數「在某個時間點突然被對調」；後來又出現蘇清泉的票數又出現「前多後少」的情形。2022年的九合一選舉報票，也引來監察院調查。

九合一選舉 電視 2024

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