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高雄小港2社宅開工 預計116年完工

中央社／ 高雄27日電
高雄房市示意圖／記者游智文攝影
高雄房市示意圖／記者游智文攝影

國家住都中心今天舉辦高雄小港「山明安居」、「水秀安居」社宅開工典禮，預計116年完工，可提供555戶社宅。市長陳其邁說，高雄的社宅都蓋得比民間好，大林蒲遷村社宅也將是同樣規格。

國家住宅及都市更新中心今天舉辦高雄市小港區「山明安居」、「水秀安居」社會住宅開工典禮，陳其邁出席致詞表示，因總統蔡英文推動社宅的決心，國家住都中心與高市府合作，積極興建社宅，且社宅還有不斷電系統等，蓋得比民間還好。

陳其邁說，大林蒲遷村計畫，準備在遷村地點興建750戶社宅，也將是相同規格，不論是綠建築、智慧建築及耐震標章等，都是最好的建築。此外，未來除了興建社宅，再加上產業進駐的地上權住宅，將可滿足企業需求、減輕市民住宅負擔。

「山明安居」、「水秀安居」2案基地位於小港區，「山明安居」基地位在小港區光耀街街廓，「水秀安居」則西南側臨山明路307巷，周邊鄰近鳳陽國小、國立高雄餐旅大學等；車程7分鐘內可抵達捷運小港站、漢民夜市、市立小港醫院等。

國家住都中心說明，山明安居將興建地上14層、地下3層建築；水秀安居預計興建地上12層、地下2層，預計民國116年完工，共可提供555戶社宅單元。

此外，2案分別規劃設置身心障礙社福設施、托嬰中心與商業空間。其中，身心障礙社福設施是高雄市設置首案，期望為身心障礙者帶來社區式的照顧服務。

除提供友善空間外，也同時規劃無圍籬及前後綠化。因2案基地鄰近高雄餐旅大學、臨海工業區、新材料循環經濟產業區、高雄港洲際貨櫃中心，就學、就業人口多，預期能協助滿足當地就學就業人口居住需求。

社宅 綠建築

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