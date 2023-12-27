中鼎助力能源轉型 榮獲公共工程最高榮譽「金質獎」優等榮耀

中鼎集團與川崎重工業株式會社共同承攬的中油公司「第三座液化天然氣接收站儲槽統包工程」，優異的工程品質及專案管理績效，榮獲行政院公共工程委員會第23屆「公共工程金質獎」設施類設計及施工單位優等獎的肯定。

中鼎表示，獲得的的工程案，位於桃園觀音區，統包興建的兩座儲糟容量均為16萬公秉，為目前全台已完成之最大液化天然氣（LNG）儲槽。中鼎在本案執行，秉持「最值得信賴」的品牌精神，於設計階段，基於台中接收站二期儲槽的執行經驗，改良儲槽底板設計，增強銲接可靠性，並優化品管檢驗標準，確保施工品質；採用符合規範的綠色材料調整巨積混凝土配比，降低純水泥使用量及碳排，並於儲槽乾燥採用氮氣活塞流技術，大幅減少液氮使用量等，全案減碳量達11,200噸。施工期間，面臨施工空間不足、強勁東北季風、新冠肺炎疫情及全台大缺工等挑戰，成功改善及優化施工流程，如質如期達成儲槽機械完工，並落實工安，累積300萬安全工時。

中鼎進一步指出，為邁向淨零目標，全球積極投入能源轉型，並以天然氣發電的低碳特性，做為重要轉型電力。集團為全台唯一具備LNG接收站及燃氣電廠統包建廠能力的業者，燃氣電廠市占達75%。未來，中鼎將以燃氣複循環電廠、液化天然氣接收站、廢轉能及太陽光電、離岸風場等領域的經驗和實績，積極投入去碳電力能源市場開發，拓展氫能、碳捕捉再利用及封存（CCUS）等技術，布局多元能源版圖，持續為全球永續做出具體貢獻。 中鼎李銘賢總經理（左二）與中油公司及專案團隊，共同接受公共工程委員會吳澤成主委（右四）及鄭宜平委員（左四）頒獎表揚。圖/中鼎提供

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