李長榮化工總裁李謀偉獲頒成大名譽工學博士

李長榮集團總裁李謀偉於12月26日獲頒成功大學名譽工學博士學位，成為該校第44位名譽博士，由校長沈孟儒親自撥穗並授予名譽博士學位。典禮上，李長榮家族全員到齊，包括總裁夫人楊賽芬、家族代表以及李長榮董事長洪再興也至現場觀禮。公益平台文化基金會董事長嚴長壽也出席致詞，肯定其對業界、社會福祉輝煌成就。

「企業約30年就要轉型！」李謀偉擁有美國麻省理工化學工程碩士及史丹佛大學企業管理碩士學位，於1982年返台進入李長榮集團，2017年上任總經理後，帶領公司20年成長超過20倍，從傳統石化產業轉型材料科學領域，從台灣走向全球，打造世界級旗艦企業。更積極推動台灣化工產業全球對話，台灣化學產業協會2019年成為國際化學工業聯盟(ICCA)永久觀察員，提升我國化工競爭力，取得輝煌成就。

李謀偉表示，成功大學自日治時期創校以來孕育許多頂尖化工人，1971年改制為國立成功大學，於教育部高教深耕計畫中，參與全球連結全校型計畫的四所學校之一。英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education) 2023年世界大學影響力排名(Impact Rankings)，成功大學從全球超過1700間大學突圍而出，名列全球排名24、全台第一。「世界大學影響力排名」以聯合國17項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)評測各大學影響力，包括「永續工業與基礎建設」、「可負擔的永續能源」、「淨水與衛生」、及「永續發展夥伴關係」，成大都是全台第一。這些發展方向不管是工業與基礎建設、永續能源、淨水設施，都是李長榮的核心發展領域，除了已簽約的半導體與永續發展學員合作計畫，將能夠與成大攜手合作，在這些重點領域強強聯手，讓成大的科研結果幫助產業發光發熱。

此外，李謀偉亦透露與成功大學的淵源十分深厚，感動表示：「今日取得名譽工學博士學位深感榮幸，好想與父親分享這個喜訊！」父親李昆枝於民國34年獲得總督府臺南高等工業學校（現國立成功大學）入學通知，後因戰爭緣故無法如願完成學業，成家後為培育兒女投入大量心力，提供最堅實的依靠和最殷切的期盼，終究一圓父親的願望。

成大校長沈孟儒提到，李總裁專精於化學工程與企業管理，對材料科學的永續發展及培育英才深具使命感；帶領李長榮朝向低碳經濟轉型邁進、長期耕耘於ESG (企業永續責任)領域，例如研發 EIPA 雙循環以回收半導體製程中產生之廢棄物，期盼與大環境一同邁向零碳未來：更創立李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference, BRC）、研究生獎學金、年輕教授獎、桌球與網球年輕選手的體適能資源贊助等，在培育未來潛力人才上不遺餘力。

除了成功大學名譽博士，李謀偉亦於2012年獲第8屆安永企業家獎，2016年擔任World Economic Forum達沃斯世界經濟論壇與談人，2022年擔任Select USA高峰會講 講者暨與談人，亦於同年獲選擔任第51位工業技術研究院院士。長達近40年光陰，李謀偉為業界，乃至於社會福祉貢獻甚鉅。

放眼未來，李謀偉說：「人才孕育不僅關乎產業存續，更是臺灣經濟及永續發展的基石，」除將繼續在材料產業耕耘，朝向低碳經濟轉型邁進，更會持續發掘產業人才潛力，為社會環境福祉傾盡全力。

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