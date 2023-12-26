外貿協會前秘書長葉明水因新冠肺炎引發血栓過世 享壽68歲

外貿協會前秘書長，現任中華民國展覽暨會議商業同業公會（TECA）榮譽理事長葉明水昨（25）日凌晨1點45分因新冠肺炎引發血栓過世，享壽68歲。

展覽會議公會將在葉明水家人返回國內後，與家屬協商辦理治喪事宜。

葉明水擁有38年國民外交經貿資歷，曾擔任過亞洲展會理事長、外貿協會前秘書長以及中華民國展覽暨會議商業同業公會榮譽理事長，長年致力於推動台灣會展產業與國際接軌。

葉明水在貿協自專員做起，在前貿協董座王志剛時代擔任首席副秘書長多年，現任理事長黃志芳接掌貿協董座後，拔擢他出任秘書長。2020年自貿協秘書長職務退休。

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