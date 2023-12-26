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亞果遊艇攜手中華海洋農特觀光推廣協會 打造亞果海洋遊艇大街市集

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

亞果台南安平遊艇城繼主辦台灣第一屆海上高爾夫趣味賽後，本月30日全台唯一的遊艇碼頭市集「亞果海洋遊艇大街市集」緊接登場，攜手中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會規劃顏色主題的活動，因應耶誕節推出「歲末紅綠派對」，現場超過30攤商聚集於遊艇大街，吃喝玩樂一應俱全，著紅綠裝扮還有機會獲選造型天王天后，抱回前3名大獎。

結合遊艇和高爾夫兩大高端休閒項目，亞果遊艇上周六首次主辦「海上一桿進洞！HOLE IN ONE」會員活動，第一次體驗碼頭揮桿和海上果嶺，讓參賽者直呼新奇，與陸上高爾夫不同，海上高爾夫更要求準度，而且對於環保的要求更嚴格。

亞果遊艇（7566）特別添購重量僅39g且為環保材質的海上高爾夫專用球，並在活動進行中即時派員將高爾夫球從海中撈起後重複使用，球體不遺留在海上確保不對海洋生態造成傷害，讓會員揮桿體驗高爾夫新玩法的同時不忘保護環境。

同樣由亞果創新推出的「亞果海洋遊艇大街市集」本月主題為「歲末紅綠派對」，一開放攤商報名，立即吸引超過40家攤商報名，數量創下新高。除了提供民眾好吃好玩的逛街選擇，主辦單位更規劃紅綠主題趴，舉辦造型天王、天后票選活動，前3名的人氣王，可獲贈價值4,580元的台南旅遊美食護照、萬國通路行李箱等好禮。

「亞果海洋遊艇大街市集」自12月起加入生力軍，邀請「中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會」成為合辦單位。海洋協會由市府市政顧問、台南市農產運銷公司董事侯翠玲發起，邀請各領域人士成立，協助南區公所發展海洋產業、地方創生，希望各界共推海洋教育、觀光與農業特色。

亞果遊艇總經理唐玉書強調，台灣遊艇碼頭市集文化從亞果做起，希望透過這樣的活動推廣親海體驗，讓更多人享受藍海生活，打造台灣遊艇碼頭特色市集文化，歡迎民眾前來遊艇碼頭，共同體驗海洋生活的美好。

遊艇 高爾夫 碼頭

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