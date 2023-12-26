高市優良不動產經紀人員揭曉 信義房屋何柏勲、丁奕薰獲殊榮

高雄市地政局今（26）日表揚今年度優良不動產經紀人員，信義房屋河堤店店長何柏勲、光華一心店專案經理丁奕薰雙雙獲殊榮。丁奕薰不把工作當上班，而是視為個人事業全力經營、服務客戶，曾協助已經成交的客戶改善鄰里環境，找里長幫忙解決下水道不通的問題；何柏勲帶店期間，則致力培育人才、也不忘協助社區解決屋況老舊等痛點，既改善了居住環境，也替銷售增添助力，都是信義房屋「社區一家人、讓幸福變大」理念的最好詮釋。

自認熱愛挑戰的丁奕薰，曾在保養品公司擔任業務職，因希望有更大的挑戰、成就感，決定轉戰「賣房子」，綜觀坊間各大房仲公司，信義房屋強調「先義後利、以人為本、正向思考」的經營理念最吸引她，於是決定爭取面試機會。

沒想到，丁奕薰經過兩次面試，才終於被錄取，新人前6個月也非一帆風順，與同梯相較，既沒有拿到新秀獎，也不是最快轉正。不過「大隻雞慢啼」，憑藉不斷努力，包括堅持自己的服務精神，並善用公司內部培訓資源，經常聆聽其他標竿學長姐的分享、善用數位工具銷售，2022年躍升為信義房屋全高雄區成交件數第一名。

「我沒有把這份工作當作上班，而是把它當作一份事業在經營。」事事都想著服務客戶的丁奕薰，入行3年多，曾有客戶抱怨住家附近下水道不通暢，明明早就成交，她仍主動與當地里長溝通、爭取排水溝整治；也有一位退休警察，購屋入住後發現鄰居喜愛在頂樓堆置物品，也是丁奕薰出面協調其他樓層住戶，最後不僅將閒置物品全數移除，頂樓還因而有機會施做防水塗料、變身小花圃，讓客戶直呼「你是我的貴人！」

何柏勲則是信義房屋資深店長，他相當重視人才培育，更期待藉由團隊之力，建構超出社區住戶期待的感動服務。例如在河堤店擔任店長時期，1年舉辦30場替社區更換紗窗的服務，每季另與商圈發展協會、河堤國小合辦公益活動，甚至是青年創意市集、年貨大街市集、跳蚤市場等。

又如他曾帶領過的大順富民店，因商圈內多是屋齡20年以上的中古社區，經常遇到客戶反映「這個社區太舊了，以後不要約我來看！」為了不辜負售屋的客戶委託、提升看屋意願，分店夥伴分頭與商圈內各社區管委會接洽，發起「義起來油漆、社區公設亮晶晶」活動；最後，這場活動企劃共計協助12個社區進行大廳、公設、中庭重新粉刷，每場活動當天，分店總是全店出動，與住戶一起刷新公設油漆，還利用加長掃把清除挑高屋頂角落的蜘蛛網，彼此感受對社區環境的用心，無形中也強化了社區的向心力。

此次官方表揚優良不動產經紀人員，何柏勲、丁奕薰雙雙獲殊榮，更是象徵信義房屋的經營理念，已深深根植於不同世代的同仁心中，各自透過不同的方式服務客戶，希望達到「有信義的地方，就有幸福」、「社區一家人、讓幸福變大」。

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