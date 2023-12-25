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石化景氣遭逆風 台塑四寶年終保底3個月之上

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
今年石化業營運頻遭逆風，依台塑企業年終獎金公式推算，今年年終恐怕只能在保底3個月的前提下，努力爭取發放3.3個月之上。示意圖／路透
今年石化業營運頻遭逆風，依台塑企業年終獎金公式推算，今年年終恐怕只能在保底3個月的前提下，努力爭取發放3.3個月之上。示意圖／路透

今年石化業營運頻遭逆風，台塑（1301）四寶前三季稅前盈餘合計僅519.54億元，較去年同期的1,440.9億元衰退63.9%，第4季在以巴衝突陰霾下，四寶獲利持續承壓。而依台塑企業年終獎金公式推算，今年年終恐怕只能在保底3個月的前提下，努力爭取發放3.3個月之上。

台塑企業四大公司年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，每增（減）1元加（減）發0.6個月本薪，上限為7個月、下限為3個月。

台塑今年前三季稅前盈餘為103.77億元，南亞（1303）前三季稅前盈餘91.38億元，台化（1326）前三季稅前盈餘78.96億元，台塑化（6505）前三季稅前盈餘245.43億元，四寶合計519.54億元，平均每股稅前盈餘約1.75元。

依上述公式計算，若是平均稅前盈餘2.1元、將發放3.3個月年終，而台塑工會今年原希望爭取3.5個月，不過在以巴衝突持續下，石化業第4季有感復甦落空，四寶營運持續承壓，如今將努力爭取3.3個月以上。

台塑化 年終獎金

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