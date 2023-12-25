2024台北最 High 新年城晚會倒數 觀傳局攜手KKday打造獨家跨年體驗

「2024台北最High新年城」跨年晚會即將登場，今年台北市政府觀光傳播局與KKday旅遊體驗平台合作，推出跨年獨家行程方案，讓旅客免排隊入席晚會搖滾區，還可以在元旦入住台北市五星級飯店，以貴賓級待遇迎接2024年到來。

觀傳局介紹，遊程內容除了搖滾區門票及五星級飯店住宿，還可以升級「細品台北專案」，從2023年12月31日上午9點開始，帶旅客探訪故宮博物院、士林官邸，再一路逛到行天宮為新年祈福；當晚於台北跨年晚會與超強卡司迎向新年，一路High到凌晨，再搭乘台北雙層觀光巴士，輕鬆一覽台北經典景點。行程一手包辦交通、導遊、門票，豐富又熱血的兩日遊程，將帶來最難忘的跨年回憶。

觀傳局說明，晚會當日信義商圈各大百貨將配合延長亮燈時間至凌晨一點，一同打造「Taipei Let’s Play」熱鬧歡樂的氛圍；而往年參與跨年人潮眾多，台北捷運與散場公車輸運量能有限，呼籲前來參加跨年活動的市民朋友，盡量利用公共運輸工具前往，並建議可攜帶輕便雨衣，避免在擁擠的人潮中撐傘，阻擋其他觀眾視線。

觀傳局指出，為疏運跨年晚會大量散場人潮，台北捷運將連續42小時營運不收班（2023年12月31日6時起至2024年1月1日24時，小碧潭支線及新北投支線除外）；同時，台北市公共運輸處也規劃三線散場接駁公車，其他公車路線亦安排機動加密班次或延後收班，因應參與跨年民眾交通需求。

觀傳局提醒，請市民朋友遵從交通管制規定，提前規劃交通路線，共同打造一個順利而安全的跨年晚會。 「2024台北最High新年城」跨年晚會市府周邊交通管制訊息。北市觀傳局提供

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