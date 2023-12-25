快訊

烏克蘭終於不跟俄國過聖誕節！ 平安夜仍遭俄羅斯砲襲

藍綠拔樁戰！侯友宜陣營拚艱難4縣市「嘉義不輸就大贏」

樂觀看半導體2024重新揚帆 慎防美國1動作掀產業巨浪

這5家遠百舉辦生日慶 滿5,000元送500元十足抵用券

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台中大遠百生日慶凡指定專櫃消費還有機會獲得單程兌換券乙張。圖/遠百提供
台中大遠百生日慶凡指定專櫃消費還有機會獲得單程兌換券乙張。圖/遠百提供

2023年進入最後倒數計時，即將迎來2024年，遠百（2903）表示，1月1日元旦周一起一連17天，旗下遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百過生日，將舉辦生日慶，另外六店包括遠百板橋中山、遠百桃園、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮則迎新禮讚同慶，衝刺春節前採購買氣。

遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百舉辦生日慶，百貨服飾滿5,000元送500元十足抵用券、國際精品滿額也有贈送。10大銀行全館當日刷6,500元送100元商品券。台中大遠百新年首日生日慶商品強打精名品男女服飾、家電保暖商品以及餐飲。元旦邀請台中一中雷霆儀隊和管樂隊演出。館內打造「歡樂夢想樂園」，在一樓時尚廣場遨遊五大夢幻遊樂設施，攜手館內多家品牌合作。

迎新禮讚7店化妝品單筆滿3,000元送300元，板橋中山獨家化妝品指定品牌單筆滿8,000元加送200元，台南大遠百獨家女男童裝當日累計滿6,000元送300元。9大銀行百貨服飾單筆刷滿5,000元且分期送500元、10,000元送1,000元。APP會員精名品、女男童裝單筆滿6,000元送200元。

全台11店10大銀行數位3C、MUJI單筆刷滿10,000元且分期送500元，大家電單筆10,000元送1,000元十足抵用券、保健器材單筆5,000元送500元十足抵用券。高消加碼全館(精品、大家電除外)滿25,000元送500元。

另外線上購物也有優惠，1月3日~2月6日百貨服飾(含小家電)單筆滿3,000元送200元，春節專刊及超市外圍單筆滿2,000元現折100元。

遠百 家電 春節

延伸閱讀

濃煙直竄天際！竹北鐵皮屋快炒店遭大火吞噬 消防局急派9車22人搶救

Bally遠百信義A13再開幕 BALMAIN前進台中 法式開春

精品買氣飆、餐飲爆發 遠百全年突破600億提前達標

耶誕季上場 遠百精選美味耶誕禮

相關新聞

找對象不再是滑照片的幾秒戰爭！Pikabu如何讓客戶認真 上線3個月奪交友榜第一

台灣5人小隊開發的交友軟體Pikabu，精心設計App功能來強調「認真交友」；憑藉精準的市場定位，Pikabu成功闖出名號，深受台灣年輕人歡迎。

貨櫃海運報價 驚漲十倍

紅海危機讓貨櫃運價衝上天，有航商「比照疫情價」，報價衝上每FEU（40呎櫃）1.8萬美元的離譜價格，較前兩周報價驚漲十倍...

「靠這5招」爭取好年終 看看你比較適合用哪一招？

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，時值歲末年終，正是公司行號考核員工績效表現的時候，而部門主管的評比意見也攸關著年終獎...

誠品生活積極展店明年拚盈 董座吳旻潔看好實體通路回溫

營運18年的誠品信義店昨（24）日熄燈，誠品生活董事長吳旻潔昨天表示，仍將積極擴大規模展店，主因看到國內市場仍有大量年輕...

長榮航空拍板年終發6個月創新高 機師調薪最高2萬元

長榮航空機師日前指長榮航空苛扣成本，以及人力嚴重流失導致安全事故頻傳，22日啟動罷工投票，明年1月5日投票出爐，不排除過...

長榮航空一口氣發六個月年終再加薪 公司證實改寫K董時代紀錄

長榮航空（2618）提前宣布年終獎金，打破往年都在年底公布年終獎金慣例，今（25）日提前公司內部宣布年將大手筆發出6個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。