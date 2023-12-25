這5家遠百舉辦生日慶 滿5,000元送500元十足抵用券
2023年進入最後倒數計時，即將迎來2024年，遠百（2903）表示，1月1日元旦周一起一連17天，旗下遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百過生日，將舉辦生日慶，另外六店包括遠百板橋中山、遠百桃園、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮則迎新禮讚同慶，衝刺春節前採購買氣。
遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百舉辦生日慶，百貨服飾滿5,000元送500元十足抵用券、國際精品滿額也有贈送。10大銀行全館當日刷6,500元送100元商品券。台中大遠百新年首日生日慶商品強打精名品男女服飾、家電保暖商品以及餐飲。元旦邀請台中一中雷霆儀隊和管樂隊演出。館內打造「歡樂夢想樂園」，在一樓時尚廣場遨遊五大夢幻遊樂設施，攜手館內多家品牌合作。
迎新禮讚7店化妝品單筆滿3,000元送300元，板橋中山獨家化妝品指定品牌單筆滿8,000元加送200元，台南大遠百獨家女男童裝當日累計滿6,000元送300元。9大銀行百貨服飾單筆刷滿5,000元且分期送500元、10,000元送1,000元。APP會員精名品、女男童裝單筆滿6,000元送200元。
全台11店10大銀行數位3C、MUJI單筆刷滿10,000元且分期送500元，大家電單筆10,000元送1,000元十足抵用券、保健器材單筆5,000元送500元十足抵用券。高消加碼全館(精品、大家電除外)滿25,000元送500元。
另外線上購物也有優惠，1月3日~2月6日百貨服飾(含小家電)單筆滿3,000元送200元，春節專刊及超市外圍單筆滿2,000元現折100元。
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