葡萄王引領真菌蛋白新浪潮 瞄準新穎植物肉市場商機

葡萄王生技（1707）攜手弘光科技大學，今(25)日舉辦真菌蛋白產學合作案成果發表會，現場除了展示推廣真菌蛋白使用成果，更推出難得一見的「真菌蛋白3D列印未來肉」，直接列印出聖誕小雞腿及季節限定雪花片，濃濃的節慶氛圍瀰漫會場溫馨熱鬧。

近年來氣候變遷議題廣受全球的重視，政府民間都強力提倡ESG。葡萄王致力企業永續，有感全球暖化議題的重要性，針對畜牧業所排放甲烷造成全球溫室氣體排放量高達14%，為減少動物飼養、降低溫室效應，人口增加等因素，葡萄王以累積30年在靈芝、冬蟲夏草、樟芝與猴頭菇等真菌菌絲的生產經驗，採發酵生產真菌蛋白原料僅需3天的時間(相對於養豬七個月)。

葡萄王也是看準未來世界飲食趨勢，將以替代性蛋白-真菌蛋白取代動物蛋白，希望藉由與弘光科大產學合作推廣真菌蛋白在各類食品上的開發應用，共同研發更多元廣泛的用途，打開素食、蔬食市場。

葡萄王生技龍潭分公司總經理陳勁初表示，台灣做為全球素食人口占比排名第三的國家，在食材的選用上，卻往往面臨左邊是豆製品，右邊也是豆蛋白的窘境。

葡萄王以領先國內業界的發酵技術和全台第一產能的發酵設備，掌握真菌蛋白發酵特性，以FDA法規許可Fusarium venenatum PTA2684菌株生產發酵，並已達50噸級量產規模，不論是從素材端的研發或是調整素材搭配成新產品，短短一年內已研發10支以上的新產品。

去年更註冊「FungGi meet」品牌，希望以此獨家專利技術，提供給有意開發創新植物肉產品的廠商另一項選擇。

陳勁初說，這項技術已引起各界關注，未來不排除採技轉或整廠輸出方式，推廣至國際市場，目前包括新加坡、越南、印度、日本及香港等國家或地區，都是首波鎖定的標的。

發表會上，弘光科技大學校長黃月桂指出，和葡萄王生技有長期多元的產學合作，在推廣真菌蛋白使用上，目前已陸續研發出全素的冰淇淋、生吐司、雞塊、雞米花、豬排、熱狗及鳳梨酥等產品，也為促進環境永續盡一份心力，非常有意義。

會場另有食品工業發展研究所展示的切片火腿、義大利肉丸；振源食品現場動態實做素食和牛五花肉、東坡肉展示，及以全台最大乾拌麵代工廠味源公司，也推出法式松露佐真菌肉丁拌醬。

各家秉持在植物基礎產品開發的深厚功力，對於真菌蛋白新興原料也投入了創意的發想，不只滿足素食者的需求，更引起葷食者好奇，帶動真菌蛋白新浪潮，進而減少溫室氣體排放，達成環保健康生活型態。 葡萄王龍潭分公司總經理陳勁初(右)與弘光科大食科系教授林麗雲展示真菌蛋白產品。記者宋健生/攝影 弘光科大推廣真菌蛋白使用，已陸續研發出全素生吐司、雞塊、豬排、熱狗等產品。記者宋健生/攝影

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