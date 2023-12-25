陽明上月每股虧0.44元 爆逾17萬張大量一度觸跌停

紅海危機效應推升運價一路飆漲，上海航交所上周五公布貨櫃運價指數（SCFI）為1,254.99點，漲幅14.8%，創近7年來單周最大漲幅，漲勢較疫情期間更大，不過，陽明（2609）公布11月自結獲利數字，每股虧損0.44元，今（25）日開低後一度重挫至跌停，盤中爆出逾17萬張成交量，長榮（2603）及萬海（2615）也重挫逾半根停板。

上海航交所公布最新貨櫃運價指數（SCFI）1,254.99點，上漲14.8%，其中亞洲至歐洲線運價較前一周暴漲45.5%；根據上海航交所的數據，遠東到歐洲運價狂飆，每TEU（20呎櫃）1,497美元，較前一周上漲468美元，漲幅45.5%；遠東到地中海運價漲幅30.9%。

陽明公告自結獲利數字，單月稅後虧損15.6億元，每股淨損0.44元；但法人則是認為，在紅海危機下造成運價暴漲，將有利海運業者的營運表現。

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）表示，正準備恢復行經紅海，因多國派海事特遣隊護航，保護船隻免受葉門胡塞武裝組織攻擊的軍事行動已經部署到位；馬士基指出，「現正研擬計畫，要讓第一批船隻通行，且盡可能盡快進行」。

貨櫃股上周漲勢強，但今日則是出現漲多拉回的表現，陽明以54元開低，盤中一度重挫至跌停51.8元，爆出逾17萬張的成交量，成交量及成交值都居個股之冠。

長榮及萬海也是重挫，長榮以146元開低一度下滑至141元，盤中跌幅逾7%，成交值僅次於陽明；萬海盤中跌幅逾8%；貨櫃股重挫，拖累航運股盤中跌幅超過4%，占大盤成交比重一度逼近2成。

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