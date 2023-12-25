王品中餐熱年菜熱銷 黑松露、烏魚子輕奢入菜

距離春節剩一個多月，王品（2727）四大中餐「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」及「丰禾 台式小館」，分別推出與龍共舞享鴨宴、極上祥龍星饗宴及龍耀御品台菜宴豪華套組。明年即將開幕的全新砂鍋粥-中華料理品牌「朝粥幫」也搶先曝光，端出金龍歡騰蟳鮮宴讓饕客嘗鮮。

王品表示，這次熱年菜也特別打造輕奢食材入菜，隨餐附上黑金魚子醬、黑松露、白蘭地酒漬烏魚子、鮭魚卵佐魚子醬等讓你除夕輕鬆佐餐，在家也能擁有五星級餐廳的滿滿儀式感。四大中餐熱年菜限量2,700套，開賣短短兩周售出逾千套，像是「丰禾」龍耀御品台菜宴已熱銷近八成，外帶熱年菜數量有限、售完為止。2月8日前可至inline線上預購、全台門店也同步開放訂餐。

王品表示，為維持除夕夜晚餐不營業的慣例，又希望能滿足顧客需求，連續3年推出外帶熱年菜組合，主打除夕當天新鮮現做現取，深受顧客喜愛。瞄準台灣每年的除夕圍爐商機逾60億，四大中餐依各品牌特色，推出不同明星主打菜，搭配黑金魚子醬、黑松露、白蘭地酒漬烏魚子、鮭魚卵佐魚子醬享用，滿足各式饕客味蕾。也因應家庭結構改變，推出多種份量組合，方便顧客選購。

小家庭也能吃豐盛年菜，王品最新中餐品牌「朝粥幫」端出金龍歡騰蟳鮮宴，適合5-6人享用，主餐金龍蟳湯響米脆，以一斤蝦子熬煮的招牌金龍粥底、主廚特製炸米加上年菜限定紅蟳等，點綴醬油漬鮭魚卵魚子醬鮮上加鮮。「莆田」極上祥龍星饗宴，適合6-8人，其中極上龍皇聚寶盆，將整隻龍蝦細熬慢燉、加上多種海鮮澎派上桌，舀一匙黑金魚子醬搭配，加乘舌尖極致美味。

三代同堂除夕圍爐免煩惱，「享鴨」與龍共舞享鴨宴，10人大份量超有誠意，其中黑松露佐片皮烤鴨，隨餐附贈木柄刨刀，消費者可在家現刨整顆黑松露佐櫻桃烤鴨享用，儀式感爆棚。「丰禾」龍耀御品台菜宴同樣超澎派，台味經典酒漬烏魚子佐椒鹽大蹄，肉質Q彈軟嫩，上桌後再加入烏魚子，鹹香涮嘴一口接一口，還有海大蝦、櫻花蝦米糕、佛跳牆等豪華菜色，滿足大家庭的胃。

商品推薦