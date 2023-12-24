房價難降、建商慢慢蓋 專家曝囤房稅2.0六大蝴蝶效應

囤房稅2.0本月19日三讀通過，新法預計2024年7月上路。對此元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，囤房稅2.0稅率提高，並採全國歸戶、全數累進，具多重加稅效果，估計會讓未來市場出現六大蝴蝶效應：

一、小投資客在高稅率區域囤房意願降

因囤房稅2.0除調高稅率、全國歸戶、全數累進外，並將不同縣市歸為不同組別，各組別縣市的戶數適用稅率各異，小投資客在高稅率區域（如六都）囤房意願降低。

二、置產客轉以投資中古屋為主

因近年各縣市房屋稅基的「房屋標準單價」都明顯提升，目前新屋一年房屋稅破萬已是常態，未來囤房稅若實施，將使得囤新屋的成本遠高於囤老屋，將使投資置產客將目標瞄準中古市場。

三、先建後售減少、建商房子慢慢蓋

囤房稅2.0對於久賣不掉的新建餘屋，課徵高稅率，建商為了避免成屋被課重稅，會盡可能推預售屋，甚至建商蓋屋，能拖就拖，盡量撐到賣完才再拿使照。

四、租金勢必上漲

囤房稅2.0版，因只有少數囤房大戶及建商壓力大，一般小囤房者、小投資客負擔增加有限，因此不急賣，反而會將稅負成本轉嫁給租客負擔，導致租金更進一步上漲。

五、囤房大戶出租換降稅意願增

一般囤房最高稅率4.8%，若囤房大戶或囤房法人出租並報稅，適用稅率僅1.%5~2.4%，會產生不少降稅效果，有助於大囤房族釋出空屋。

六、房價難降

由於囤房稅對於多數囤房屋主影響有限，反而可能導致租金進一步上揚，且若出租可適用較低稅率，可能增加大戶購屋，除非有其他政策配合，否則此一政策很難讓房價下降。

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