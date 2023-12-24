餐飲搶市 明年掀展店大戰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
圖／經濟日報提供
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餐飲業明年爆發展店潮，各大餐飲集團明年新開店數幾乎都是史上新高。剛上興櫃的築間和三商餐飲都喊出，明年將開40、50間店；王品拚台灣淨增逾33家店，比今年展店力道更大；漢來美食明年預計開九到12家新店；豆府規劃開出12到15家。

民眾疫後聚餐需求增加，餐飲業今年以來復甦強勁，不少業者今年營運皆創下新高，顯示餐飲市場蓬勃發展。另一方面，餐飲業面臨食材、人力成本攀升，持續朝大型化發展，積極透過多品牌、複數店策略鯨吞市場，不僅可提高定價能力，也提高利潤率。

築間和三商餐飲是明年展店最積極的餐飲集團，皆拚開出50家新店，有意為明年上市櫃計畫增添營運動能。

築間表示，開店進程都是已經簽約的，加盟部分已排到明年暑假；在品牌拓展方面，「築間酸菜魚」是明年拓店主力，首店在近日開幕營運，明年將開出30家，街邊店、商場店型態並行，同時開放加盟。

三商餐飲全數直營店，旗下餐廳家數已來到401家，明年將朝450家邁進。

王品董事長陳正輝日前表示，明年餐飲市場應和今年相當，內需呈現不錯榮景，王品今年淨增加店數33家，明年目標不低於今年淨增店數，並預計開出二到三個新品牌，包含一個西餐新品牌。集團會持續發展火鍋、燒肉、西餐等品類，還有一些新品類像是韓式料理，有助擴大布局。以王品截至上個月在台餐廳家數335店估算，明年家數超過370店。

漢來美食表示，2024年進入展店上升期，包括「溜溜酸菜魚」、「上菜片皮鴨」專賣店及「漢來上海湯包」等品牌均有展店計畫，規畫新展七到十家，加上主攻高價市場的鍋物及牛排館二家餐廳明年3月在台北漢來大飯店開幕，合計新開九到12家店。

豆府明年也是加速展店的一年，公司表示，今年全台開出12家新店，今年底來到70店，看好餐飲市場景氣，會加重中南部地區展店， 明年展店目標是12到15間，2025年要達到百家門市。

餐飲業 漢來美食 2024

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