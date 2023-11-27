明年經濟 一字預測／陳冲挑「生」 周俊吉選「仁」

經濟日報／ 記者陳美君朱曼寧／台北報導

經濟日報舉辦「2024經濟關鍵字大預測」活動，新世代金融基金會董事長陳冲推薦的候選字是「生」，信義房屋集團創辦人周俊吉推薦的是「仁」。

陳冲表示，推薦「生」，是因為目前世局詭譎，兩岸低迷，國內暮氣沉沉，人口老化。展望來年，期待生意盎然，生氣勃勃，生生不息，龍年「生龍」活虎，步步生花。

周俊吉推薦「仁」，他表示，仁者愛人，願各地戰火早日停歇。

陳冲 2024 人口老化

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