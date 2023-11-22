平均地權檔不住？北市赫見法人3.2億現金買豪宅

實價揭露，大直指標豪宅「西華富邦」，10月交易33樓高樓層戶，約188.7坪，總價3.2億元、單價212.8萬元，和2021年入手的同層鄰居212.8萬行情相當，買方是由法人以無貸款方式買下，幾乎可以說是今年下半年第一個由法人購買的知名豪宅交易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，《平均地權條例》修正案7月1日上路，私法人買受住宅須經許可項目有六種，除了合建、實施或參與都更危老，衛生福利機構場所或合作社購買供社員共同使用，一般法人可購買宿舍使用，但不可超過員工人數，或同一使用執照內五戶以上，規模出租經營使用。

由於高價豪宅不太容易符合以上條件，除非該豪宅購買申請為高階主管宿舍使用，不過機會不大，不排除該筆交易是在修法上路前簽約成交，較晚過戶，才能以法人身分順利交易過戶。

受到平均地權條例影響，台北豪宅交易有降溫趨勢，台灣房屋趨勢中心統計台北30層樓以上的五大摩天豪宅，「和平大苑」和「華固天鑄」都未見交易，今年「西華富邦」共兩筆交易。

「One Park Taipei 元利信義聯勤」，今年6月高樓層兩戶，分別由兩家僑外資公司買下，單價277萬元，也是今年目前為止單價最高的豪宅交易；信義計畫區豪宅「琢白」，中高樓層戶成交總價約5.56億元、單價211萬元，這幾棟摩天豪宅中高樓層戶，幾乎都穩站200萬俱樂部的門檻。

第一建經研究中心副理張菱育分析，近期眾所注目的新豪宅有「Diamond Towers 台北之星」，總樓高也達30、31層，住宅開價230~290萬元，甚至頂樓戶還有機會挑戰每坪300萬元的彭淮南防線，超高摩天豪宅需要一定的大面積基地，但台北市精華地段土地稀缺、都更時間冗長，開發摩天大樓相對其他縣市更為困難，因此豪客不惜大手筆買進，投資作為抗跌保值的產品。

2023年台北摩天豪宅交易案例。資料來源／台灣房屋

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