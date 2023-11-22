立凱電邀吳乃立任 CTO 建立 IP 平台 談面對競爭擁3大優勢

電池產業中國獨大，在地緣政治因素影響下，歐美各國都欲建立自有的供應鏈，提出本土化電池業者補貼方案，立凱電（5227）董事長張聖時表示，現在美國電池自製率50%，但目標2027年要拉高至80%，各國政策多偏向補助本國企業，故立凱的策略是積極推動「立凱俱樂部」，擴大夥伴授權數量，協助客戶在各地建立客製化產線並快速完成認證量產。

而立凱電除目標2030年時取得歐美客戶需要的100萬噸正極材料中30萬噸供貨量，同時也計畫打造IP平台，擴張產品技術到負極材料、電解液、隔離膜、其他材料上，幫更多歐美、印度客戶找到更多鋰電池技術，也將關鍵材料申請專利，以供應歐美印太並建立產業鏈，讓台灣變成一個IP中心。立凱電邀請臺大教授吳乃立於11月走馬上任擔任立凱電技術長，吳乃立表示，在瞭解客戶需求後，已挑選一項負極材料及一款黏著劑洽談中，會討論可行性後進行試量產，逐步完善整個IP平台合作授權流程。

吳乃立在電池化學材料領域有38年資歷，在台灣電池芯產業中相當知名，除也是鴻海（2317）先進電池技術研究中心「台灣電芯技術產學合作專案」邀請的14位專家之一，該專案計畫投入13項電芯材料技術研究。而吳乃立本週率台大化學系團隊剛獲得華立「華立創新材料大賽」第三名，該主題為固態鋰電池的循環經濟。

「在鋰電池、半導體、醫藥跟稀土這4個領域裡面，我們看到的是各國政府都非常積極的推動自有供應鏈。」立凱電21日舉行新品發布會，發表3款新IP產品，包括面向電動車市場的磷酸鐵鋰(LFP)、磷酸鐵錳鋰(LMFP)與面向半固態電池市場的新型磷酸鐵鋰正極材料。

立凱電是磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商，目前已有3家IP授權生產夥伴，進入建廠量產期，而主要客戶48家，透過授權並協助夥伴建廠生產磷酸系鋰電材料正極材料，並完成客戶驗證，立凱電利用這樣的輕資產商業模式闖出一片天。

而這樣的授權商業模式，主要根基於各國積極拓展自有供應鏈，擔心磷酸系鋰電材料過度集中中國大陸帶來的風險，這氣氛更在10月中國大陸突然宣佈石墨禁止出口下衝上高峰，除美國對電動車以至於電池模組的本土化自製率提供補貼方案，歐洲各國也正計畫跟進。

「特斯拉現在一部電動車Model Y跟Model 3在美國IFR應該可以拿到7500塊的美金補貼，但為什麼最後只拿到3750美金，只有一半？因為電池是中國製造。」張聖時表示，這會驅使車廠思考本土化策略。

張聖時認為，因為補貼政策引導，車廠或電池廠都會想辦法解決補貼問題。同時他也觀察，2023年美國DOE法案對電池產業的補貼，100家業者去申請只核准25家，裡面沒有一家是外商，顯示美國扶持本土企業的用意，而立凱電非自己去美國設廠而是授權當地廠商量產，更順應產業半球化趨勢。

立凱電目前累積130多項專利，搭配300多項製造SOP技術，打包成500多項專利包裹授權給夥伴，目前已有10個專利包可以授權，以一次授權20年，每月每量產1噸正極材料可以收1億元權利金推算，2030年時立凱電權利金收入將達30億元。

張聖時表示，立凱電相對於中國大陸或LG化學有三大優勢，首先是製造成本跟中國大陸一樣，但品質跟日商一樣，其次製程相對環保低碳，沒有排污染風險，第三是掌握大量IP，可以生產各式利基材料，而中國客戶則擅長一樣產品大量生產。

張聖時表示，立凱電的另一優勢是潔淨度，2018年立凱跟日本客戶合作開發潔淨製程技術，可以滿足車廠要求正極材料粉體中的雜質只能容許十億分之24（24ppb）的純度，「若粉體中出現一個不鏽鋼塊，對我們這個產業而言就是一賠十的賠率，一千萬的貨要賠10億元，對任何一家材料供應商而言，一次召回就大概要跟產業說掰掰了。」

今年8月份歐盟剛通過了電池規範，要求未來電池護照需標明使用回收料的含量及未來產品生產的過程、運輸、包裝所有碳排量。「無形之中會形成一種新的貿易障礙，叫做碳關稅，怎麼樣在一開始設計製程的時候把這個概念種入，這個應該是另外一個很重要的議題。」張聖時說。 臺大教授吳乃立有38年電池材料經驗，11月受邀加入立凱電擔任技術長，負責IP平台規劃。王郁倫攝影

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