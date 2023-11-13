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嚮往地政機關工作者請注意 新北市測量助理招考囉

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
術科考試為架設全測站經緯儀，2分30秒內架設完畢即為滿分。新北市地政局提供
術科考試為架設全測站經緯儀，2分30秒內架設完畢即為滿分。新北市地政局提供

新北市政府地政局及所屬各地政事務所為補實測量助理缺額，將以公開甄試方式徵才，本次甄試含筆試、術科及體能考試，工作內容主要為協助辦理測量相關內、外業工作，待遇約為月薪3萬多元，歡迎有志加入地政測量業務者踴躍報名。

地政局表示，本次測量助理甄試訂於2024年1月28日假新北市立海山高級中學（國中部）舉行，報名時間為2023年11月27日至12月29日，有意參加甄試的民眾，請於報名期間內（依郵戳為憑），以掛號郵寄報名資料至新北市政府地政局地籍測量科（22001新北市板橋區中山路一段161號23樓）；另外，即日起可至新北市地政局及所屬各地政事務所網站下載簡章及歷屆考古題。

地政局指出，新北市多年來採公開甄試方式招考測量助理，為全國首創之舉，秉持公平、公正及公開原則徵才，甄試項目包含筆試、術科（限時架設全測站經緯儀）及體能（限時負重跑走），相關考試內容可參考甄試簡章。本次預計錄取正取16名、備取20名，備取人員候用期間自榜示之日起至2025年12月31日，歡迎有意投入地政機關測量工作者，把握機會踴躍報名應試。

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