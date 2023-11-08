中華電攜東京電視台 首推跨國合製《獨活女子的守則4》

中華電信（2412）今(8)日宣布，攜手日本東京電視台首度推出跨國合製戲劇《獨活女子的守則4》，為台日影視合作跨出新里程碑，作為東京電視台與台灣影音平台共同合製的第一部戲劇。

中華電信表示，預計將在明年第1季於MOD、Hami Video為劇迷帶來全台獨家首播服務，同時希望藉由劇中女主角探訪台北、新北、台南、高雄等地特色美食及景點的腳步，帶動海外觀光風潮，一同感受台灣獨有且豐富的風土人情，更期許透過本次雙方共同開發戲劇作品，加深台日影視產業交流，齊力將台日文化內容推向世界舞台。

中華電信執行副總吳麗秀表示，中華電信很榮幸首次參與海外業者影視製作，即與在日本持續推出廣受好評戲劇、節目的東京電視台攜手，中華電信除獲得《獨活女子的守則4》台灣獨家影視版權，也與東京電視台共同企畫特別訂製台灣篇，成為中華電信與東京電視台長期合作的開始，讓雙方未來可以有更多元的協作模式，並為中華電信累積跨國合製的經驗值，持續為國內觀眾帶來別出心裁的精彩影視內容。

東京電視台全球推廣部執行董事齊木裕明表示，中華電信是東京電視台非常重要的商業合作夥伴，我方許多人氣作品如《孤獨的美食家》都在中華電信影音平台與日本同步播出，奠基這樣的合作實績上，《獨活女子的守則》台灣篇構想因此在2022年11月誕生，中華電信協助，才能跨越語言障礙與海外拍攝的困難，同時感謝這次台灣取景拍攝得到交通部觀光署與台灣各地政府的支援，也請大家務必期待明年春天《獨活女子的守則4》的首播。

中華電信強調，秉持擴大投資影視內容及佈局影視產業方針，繼與文策院攜手領航籌組「文化內容產業基金」，以開創台流造浪為使命，今再度跨出首次跨國合製戲劇的嶄新一步，相信藉由台日的交流合作，能為本土影視生態帶來不同觀點以及創作能量。

中華電信指出，未來中華電信將以最優質的行動及寬頻網路及超過280萬用戶的MOD、Hami Video影視平台為基礎，持續扮演台灣文化內容產業與國際平台、銷售市場的重要橋梁，號召國內外影視人才齊聚激盪出不同火花，一同為觀眾帶來更豐富多元的影視娛樂饗宴。

商品推薦