激勵買氣 豐興祭出便宜鋼筋專案價快速飽單
鋼筋市場低迷，豐興（2015）今（1）日祭出專案優惠每公噸1.83萬元，短短數小時2.5萬公噸鋼筋銷售一空。
上市鋼廠主管表示，豐興本周一鋼筋新價平盤、牌價每公噸1.85萬元，為對應南部削價競爭，1日祭出專案每公噸1.83萬元，新價為半年來最低，隨即快速飽單結案。
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