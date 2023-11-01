快訊

上課請假慶生成潭邊亡魂…14歲少年溺斃 父激動抓同學脖子質問

抗議加薩「種族滅絕」 聯合國高官退休函籲終結以色列國

民進黨不分區立委名單 15日中執會後公布

激勵買氣 豐興祭出便宜鋼筋專案價快速飽單

經濟日報／ 【記者林政鋒／高雄報導】

鋼筋市場低迷，豐興（2015）今（1）日祭出專案優惠每公噸1.83萬元，短短數小時2.5萬公噸鋼筋銷售一空。

上市鋼廠主管表示，豐興本周一鋼筋新價平盤、牌價每公噸1.85萬元，為對應南部削價競爭，1日祭出專案每公噸1.83萬元，新價為半年來最低，隨即快速飽單結案。

豐興

延伸閱讀

電信詐騙案今年恐逼20萬件 立委籲借鏡外國提專案草案

Mazda CX-60剛上市，CX-5祭限定禮遇專案！享五年原廠保固再贈乙式險

美元存款利率喊上5.68％ 滙豐、一銀等都放送好康

聯電揪團推3D IC專案

相關新聞

中油新任董事名單出爐 11月15日上任、新增三席獨董

台灣中油第34屆董事名單今（1）日出爐，將於11月15日生效。據中油公告所示，現任董事會共有16席（13董、3監），而新...

冷！新案30天平均賣不到1成 專家曝想獲利改找3種房

8月新青安專案上路，激起一波房市買氣，8月預售市場交易量較去年同期年增23%，不過最新國泰房產地產指數顯示，今年Q3全國...

電動巴士國家隊成運汽車與日本兩備集團簽MOU 目標2025年銷千台電巴

台灣電動巴士國家隊成運汽車與日本兩備集團簽署合作協議備忘錄，雙方將合作開展日本電動巴士市場，共同提高技術和銷售能力等多項...

6都房市曝光！台中這區昔買氣大噴發 今年近腰斬慘況

六都地政局統計今年10月房市買賣移轉棟數出爐，其中台中是六都唯一年月雙減、減幅為各都之最。房仲分析，這與新案交屋量低於去...

房市脫離低潮！六都10月買賣移轉2.1萬棟 年增23%

六都地政局今（1）日公布10月買賣移轉棟數，共21,028棟，月減0.3%、年增23%，以南二都及新北市表現最亮眼，台南...

彰化南投實現！社宅4.0環島達陣

「社會住宅包租代管」今（1）日於彰化縣及南投縣首度開辦，達成台灣本島19縣市均有租屋專業服務的環島里程碑。負責執行本項政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。