頂級奢華風 南部高爾夫球場推出12戶「注文別墅」

看好休閒不動產市場，東洋置地在嘉義阿里山下棕梠湖高爾夫球場旁，規畫打造12棟頂級奢華別墅，每戶基地約270坪到300坪，為客製化「注文別墅」，除了請日本知名設計公司，並將由瑞士瑞斯麗酒店公司管理。

東洋置地與瑞士瑞斯麗酒店管理品牌Swisstouches Living，在東洋置地董事長李宜晉與瑞士瑞斯麗Swisstouches Living執行長MR.LARMOUR代表下，昨（31）日舉行簽約儀式。

李宜晉為東洋建設第二代，本身為建築師，也是棕梠湖高爾夫球場執行長。他表示，疫情這幾年，自家經營的棕梠湖高爾夫球場生意非常好，認為休閒不動產機會來了，因此決定在高爾夫球場旁打造頂級度假別墅「12翫俱樂部」。

「12翫俱樂部」位於棕梠湖高爾夫球場半山，占地約4千坪。李宜晉表示，東洋置地將與日本知名建築設計公司Earnest Architects合作，先做好整體景觀、建築設計規劃，再依客戶需求，量身打造客製化12棟頂級奢華別墅。

東洋置地表示，這12棟每戶基地從270坪到629坪，每坪土地在20到30萬元間。除了整體規畫外，東洋置地也找來瑞士瑞斯麗酒店管理品牌Swisstouches Living，建立瑞士大管家機制，提供住戶專屬服務。

李宜晉表示，未來將規劃水療、各種主題之旅，如安排騎馬、搭乘遊艇、小吃美食等私人活動，以豐富精彩屋主度假生活。未來12翫俱樂部不僅是台灣唯一位處高爾夫球場半山的別墅，也是全台唯一的量身訂製度假別墅。 高爾夫球場。圖／業者提供

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