后里藝起玩！藝起享受星空下的音樂饗宴
后里文化觀光產業宣傳活動「藝起玩Party Day草地音樂會」，今（14）日在后里運動公園盛大登場，卡司陣容相當完整，后里區公所安排知名星光歌手盧學叡擔任開場嘉賓，同時為音樂會揭開序幕。
音樂會不僅有傑出的表演團體及表演者精彩演出，周邊亦有在地產業市集，邀請多家后里家喻互曉品牌如：松鶴農產品酒莊、醬油海手工釀造醬油、木匠兄妹、約克&厚禮、張連昌薩克斯風、后里馬場、辣味豆哥等共襄盛舉，來推廣后里在地的優質產品，與民眾在秋高氣爽的十月天，坐在星空下來場幽雅的音樂饗宴。
此次音樂會，帶來三個多小時精彩節目，由在舞蹈比賽中屢獲佳績的瑩欣舞蹈團帶來暖場表演。音樂會也少不了后里聞名全台，並在全球產業占有一席之地的薩克斯風產業，由從小扎根音樂素養文化的育英國小薩克斯風隊，與適逢成團十年的后里愛樂薩克斯風重奏團，吹奏支支耳熟能詳的曲目。
此外，更邀請魔神喬治、小冰特技秀帶來氣球魔術、椅子特技秀、立方體等特技表演，將現場氣氛炒到最高點。最後由新世代民歌手雪芳擔任壓軸登場，陪伴大家回味那些年一起聽過的民歌，為草地音樂會劃下完美的句點。
后里區公所區長賴同一表示，這次為推廣后里文化觀光產業活動，自8月份起與欣傳媒公司所屬雄獅旅行社合作，陸續推出一系列產業行銷宣傳。
區公所希望透過行銷宣傳與短影音徵件活動，帶領遊客看見后里珍貴的傳統文化藝術，一同深度走訪葡萄酒廠、月眉觀光糖廠、中社花市、張連昌薩克斯風博物館等及其他特色景點與美食，認識最在地的后里特色。
除此之外，草地音樂會現場也頒發今年「Fun肆玩后里」短影音徵件活動得獎獎項，分別有高中組、大學組、人氣獎三個組別九個獎項，透過影音創作大家分享旅途中后里好吃、好玩、好逛的景點。
賴同一熱情邀請旅人們：「下回來到台中記得安排一站來到后里，體驗后里獨有的文化，欣賞一年四季不同的風景，最後再帶上特色伴手禮還有滿滿的回憶回家」。
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