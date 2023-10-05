日本標竿企業如何站穩領先地位？ATD 亞太年會將公開
為了讓台灣企業的人資部門和中高階管理人對「語言管理」有更深刻的了解，忠欣公司今（5）日表示，今年度特別邀請TOEIC日本總代理國際商業溝通協會(IIBC)經理永井聰一郎，於10月下旬的ATD亞太年會中以「語言管理策略為企業帶來的機會與優勢」為題，剖析日本的標竿企業如何透過語言管理策略，站穩產業領先地位的成功案例，其中包括了日本樂天集團與UNIQLO等，這些明星企業透過有系統的語言管理策略，於競爭的國際市場中突破重圍展現逆勢成長實力。
忠欣公司表示，以語言管理為主軸推出TOEIC企業優先計劃(toeic.com.tw/hr)，目的在協助企業決策者與人資單位將TOEIC成績運用在內部人事任用之各項標準，包括將企業徵才資訊公告於TOEIC考生電子報、協助企業建立人才語言資料庫、從招募到培訓強化職場人才的專業溝通力等優勢資源。此計劃將增加各合作企業的人才發展軟實力，為企業在全球商業版圖擴展的過程中如虎添翼。
忠欣公司指出，TOEIC日本總代理國際商業溝通協會(IIBC)經理永井聰一郎，將於10月24日下午1時30分以「語言管理策略為企業帶來的機會與優勢」為題，進行約一個小時的專題演講，歡迎人資單位與中高階管理人參加「現在免費報名中！」，地點在南港展覽館2館7樓701H會議廳，報名連結：https://reurl.cc/p5ZMaa。
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