2023年歐洲單車路線網路 暨騎行旅遊大會將在土耳其舉行

作為土耳其愛琴海（Turkaegean）的中心伊茲密爾（İzmir），這座集壯麗的海岸線、可愛的海濱小鎮、非凡的自然景觀與雄偉的古城於一體的城市，正在為2023年歐洲單車路線網路（EuroVelo）暨騎行旅遊大會做著準備。

EuroVelo暨單車旅遊大會將於2023年10月11日至13日在土耳其最適合單車的城市之一伊茲密爾舉行。屆時所有業內專業人士將齊聚一堂，就共同發展整個歐洲的單車旅遊展開探討。伊茲密爾是土耳其第一個入選 EuroVelo 8 地中海路線的城市，參加論壇的行業專業人士也將入住於此，並體驗獲得單車友好認證的酒店特權。

2023 年 EuroVelo 暨單車旅遊大會將在土耳其文化和旅遊部、土耳其旅遊促進和發展局（TGA）以及歐洲單車聯合會 (ECF) 的贊助下，與當地相關組織人員以及伊茲密爾都市區合作舉辦。論壇聚焦可持續單車旅遊的發展和未來，彙聚了與單車旅遊的相關人士，包括單車旅遊專家、國際單車協會代表、單車旅遊運營商、學術界、旅遊和公共機構以及住宿和公共交通運輸公司。

2023 年 EuroVelo 暨單車旅遊大會以單車：遺產的新視角為主題，將為與會者提供一個以小組討論、對話和資訊交流為重點的精彩活動。論壇日程包括會議、研討會和社交活動，將深入介紹單車道網路和單車旅遊，推廣單車旅遊的最佳實踐方式，同時鼓勵參與者思考單車在塑造文化和自然遺產方面的作用。

論壇將於 10 月 11 日在伊茲密爾工業地標之一歷史煤氣工廠（Historical Coal Gas Factory）舉行特別活動。論壇第二天，業內最具影響力的主講嘉賓將齊聚於Swissotel Büyük Efes酒店，參加鼓舞人心的論壇。

著名記者Alex Crevar和Fancy Women Bike Ride的組織者兼義大利 Bikenomist 公司單車旅遊展會總監Pınar Pinzuti將在「單車：文化遺產的新視角」的論壇上分享他們充分利用單車作為展現旅遊目的地文化遺產的最佳方式的啟發性觀點和經驗。在「將單車旅遊提上政治議程」的全會上，土耳其旅遊促進與發展局（TGA）代理總經理 Elif Balcı Fisunoğlu 博士、歐洲單車手聯合會（ECF）首席執行官Jill Warren和前歐洲議論壇員Michael Cramer將就如何以前所未有的堅定承諾和決心將單車旅遊納入國家和國際層面的政治議程分享他們的觀點。本次圓桌論壇將討論單車旅遊政策，重點關注單車旅遊的發展和永續性。

2023 年 EuroVelo暨單車旅遊大會還將舉辦一系列分會。在「單車產品弘揚遺產：歐洲各國的經驗」這一論壇上，將介紹歐洲用兩輪車探索文化歷史的一些最佳做法。「融入自然：在使用與保護之間」分會將討論單車基礎設施如何在不增加生物多樣性和生態系統壓力的情況下進入自然區域，其中也包括來自不同國家的相關案例。

「吸引新的和更多單車玩家的推廣策略」論壇將討論行銷工具和活動應如何支持讓騎車成為每個人生活的一部分。以互動當時舉行的「讓單車與文化遺產相互交流的方式」論壇將以歐洲為例，討論指南、電視節目、遊戲和應用程式等各種媒體如何將單車運動與宣傳遺產聯繫起來，並邀請用戶騎單車探索目的地。

「單車友好型服務：如何改善前往文化遺產地的交通？」這一論壇將討論來自不同國家和背景的經驗和觀點，即探討高品質的服務對於實現遺產與單車旅遊的完美匹配至關重要。「單車路線網路：農村和城市文化遺產之間的聯繫」論壇將討論成功的單車路線網路在通往目的地主要景點方面的作用，以及如何規劃單車路線網路。

在 2023 年 EuroVelo 暨單車旅遊大會的最後一天，與會者將對 EuroVelo 8-地中海路線（包括伊茲密爾段）沿線的重要景點進行技術考察。在參觀過程中，與會者將瞭解該地區以及單車友好型基礎設施、專案和服務。

有關論壇的更多資訊，可參考： https: //www.euroveloconferenceizmir.com/ EuroVelo暨單車旅遊大會將於2023年10月11日至13日在土耳其最適合單車的城市之一伊茲密爾舉行。土耳其旅遊促進和發展局提供

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