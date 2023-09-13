迎戰疫後台灣郵輪新紀元 AsiaYo打造親民線上訂購平台

2020年疫情前，台灣曾是亞洲第二大郵輪客源國，龐大的市場吸引國際大型郵輪紛紛來到台灣，雄獅（2731）、鳳凰（5706）及山富（2743）等都看好遊輪商機，全面搶攻2024年郵輪復甦商機；迎戰疫後台灣郵輪市場新紀元 ， AsiaYo以智能科技打造線上訂購平台，挑戰年輕族群喜好 獨家介面設計滿足各項旅程需求，公主遊輪台灣獨家平台優惠，9月14日起下單贈100美金消費金。

隨著疫情解封，郵輪商機逐漸回溫，最懂你的亞洲訂房網AsiaYo首度加入郵輪產品，運用OTA（Online Travel Agency線上旅遊業）的優勢，打造專屬郵輪的科技旅遊下單平台，精選多間大型國際郵輪品牌，以出發地及目的地做簡單清楚的介面分類，讓旅客能輕易挑選出自己適合的行程。

不同於傳統郵輪需要透過業務人工下單的方式，在網站上就可輕鬆完成。平台上線便創下亮眼成長，為此公主遊輪獨家優惠，9/14-9/28在AsiaYo下訂鑽石公主號行程的旅客，可獨家獲得50美金的船上消費金，只有AsiaYo的客人們能夠獨家享有。

AsiaYo精選多元的郵輪航線，目前站上產品遍及日本、韓國、新加坡、吉隆坡、普吉島、香港、澎湖、紐澳，隨時更新航程上架。與公主遊輪、地中海郵輪、挪威郵輪、歌詩達郵輪、名勝世界郵輪等國際知名郵輪品牌合作，並有台灣出發、外國出發及Fly Cruise(機票＋船票)等多種組合商品讓旅客挑選。

而網路下單的方式省去傳統旅行社須經人工業務的繁瑣確認流程，智能科技的後台管理系統充分掌握各郵輪品牌的艙房庫存，能明確知道什麼日期出發還有什麼艙房，更清楚掌握旅客的需求。而為讓旅客安心，在線上下單後均會有一個制式流成聯繫線上下單的客人，並且提供六國語言真人客服，讓客人知道後續的郵輪注意事項，好讓遊客安心，現代科技簡化了訂購流程，但旅客後續的細緻服務卻超越傳統。