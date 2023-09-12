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打炒房奏效？僅「這1都」928推案逆勢漲 原因曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
根據591房屋統計，台中在928檔期預售案推案量、總銷金額居6都雙冠王，圖為台中市區。記者趙容萱／攝影
根據591房屋統計，台中在928檔期預售案推案量、總銷金額居6都雙冠王，圖為台中市區。記者趙容萱／攝影

根據591房屋最新統計，928檔期六都共283個預售案進場，其中台中推案74案，居6都之冠，且在指標案進場帶動下，總銷約1600億元，年增達3成，為六都唯一總銷逆勢成長，引起熱議。房仲觀察，政府打炒房奏效，加上青安貸款上路，台中在建設、產業雙題材支撐，居6都雙冠王。

台中近年交通建設及產業迅速發展，吸引人口不斷移入，剛性需求強勁，根據591房屋統計，台中928檔期進場個案共74案，其中百億大案就有5件，包括西屯區「雙橡園4117」200億元、「遠雄琉蘊」108億元、南屯區「富宇6398」260億元、「勝美琚」100億元，以及烏日區「達麗白天鵝新高鐵段案」180億元。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴認為，政府打炒房奏效，投資客全面退出市場，反而還給消費者一個健康的市場，建商的規畫更加用心，消費者可以針對自己的需求去做好的選擇。

陳傑鳴指出，去年底開始累積的遞延性買盤及預售推案也在今年第二季起慢慢回籠，加上青安貸款上路後，首購族買氣熱絡也為房市挹注強勁撐盤動能，中部也在建設及產業的雙重題材支撐下，購屋族、建商均勇敢進場，後勢值得觀察。

591房屋最新統計，台中928檔期進場個案共74案，其中百億大案就有5件。資料來源／591新建案、建商提供
591房屋最新統計，台中928檔期進場個案共74案，其中百億大案就有5件。資料來源／591新建案、建商提供

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