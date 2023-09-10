亨泰光8月合併營收9,247.8萬元 月增21.7%、年增6.99%

亨泰光（6747）公布8月合併營收9,247.8萬元，創歷史新高，較上月成長21.71%，較去年同期成長6.99%，主要受惠暑假OK鏡（角膜塑型鏡）旺季來臨，台灣與中國大陸地區OK鏡出貨量均大幅提升，隨著品牌通路效益顯現，整體銷售規模經濟逐步顯現，推升整體銷售業績。

亨泰光表示，8月合併營收創歷史新高，月增21.71%，主要在於進入暑假即將結束，許多家長在開學前為學童安排視力檢查，配戴OK鏡進行近視管理，8月份台灣與中國大陸OK鏡銷售月增率，分別約為22%與28%，推升8月合併營收創下歷史新高紀錄，以目前訂單出貨狀況來看，今年第3季銷售成長動能可期。

亨泰光表示，OK鏡屬於第三等級醫療器材，產品技術門檻較高，需完成並提交臨床證據資料，於目標市場取得國家單位核發的醫療器材產品註冊證後，才能進行產品推廣，因此屬於寡占市場產品。公司身為台灣第一大硬式隱形眼鏡製造廠，擁有台灣市場上最多的OK鏡產品製造許可證，目前在台灣眼科診所通路銷售排名第一名，市占率達五成以上，未來隨眼科診所通路效益及產品佈局完整，台灣OK鏡銷售業績可望維持穩健的成長動能。

在中國大陸市場方面，目前中國大陸9至18歲學齡兒童及青少年近視人口超過一億人，而OK鏡滲透率仍不到2%，市場發展潛力相當可觀，公司目前在中國大陸地區擁有兩張OK鏡產品註冊證，在中國大陸OK鏡的市場占有率約10%至15%，透過總代理於醫院通路銷售OK鏡，提供學齡兒童及青少年更完整有保障的驗配服務。

亨泰光表示，子公司杭州博士頓光學日前已展開自製OK鏡的取證作業，未來主攻OK鏡國產市場，除提高中國大陸OK鏡產品線的完整度外，並可望進一步提升市場占有率，預估杭州博士頓光學將於明年底前取得OK鏡產品註冊，並規劃產品上市時間。

為提升兒童近視管理產品的完整度，亨泰光除了積極拓展台灣及中國大陸地區OK鏡市場佔有率及滲透率外，並於9月份開始在台灣市場推出，公司自主研發的近視管理用光學鏡片（框架鏡），以周邊離焦設計，提供學齡前、學齡兒童及青少年，另一項近視管理解決方案。公司未來將持續開發各式硬式、軟式的功能性隱形眼鏡，光學鏡片以及相關視力保健商品，期進一步轉型成為全方位視覺效能提升的整合方案供應商。